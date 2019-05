‘O Cristal Encantado: A era da Resistência’: série ganha seu primeiro trailer

A gigante do Streaming Netflix lançou ontem (30) o primeiro trailer de sua mais nova série. A produção terá o nome de ‘O Cristal Encantado: A era da Resistência’. A trama terá como enfoque três criaturas sobreviventes chamadas gelflings. A partir da destruição de um cristal que provoca sua origem e, consequentemente, seu embate, se inicia uma grande rebelião para que a paz seja restaurada.

Segundo informações a série será marcada por inúmeros conflitos em um mundo caótico.

Com estreia marcada para o dia 30 de agosto, a série, que resgata uma produção de 1980, contará com o roteirista Javier Grillo-Marxuach, de Lost, além de Louis Leterrier (O incrível Hulk) que integra a equipe, como diretor. O filme original foi dirigido por Jim Henson e Franz Oz.

“A escuridão se aproxima e a jornada começa. Acompanhe a saga épica de três heróis Gelflings para salvar o mundo”. diz a descrição do trailer que já conta com mais de 50 mil visualizações no Youtube.

Deixe seu comentário: