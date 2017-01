“O estoque de pessimismo dos últimos três anos está se esgotando”, diz o presidente do Bradesco ao enxergar uma recuperação na economia brasileira

A mensagem que o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, levou na bagagem para os participantes do Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça), é a de que o “Brasil está em um momento de virada”.

A frase do banqueiro está em sintonia com pesquisa divulgada tradicionalmente no Fórum sobre a confiança dos executivos que participam do evento. No caso dos executivos brasileiros, houve um salto considerado “impressionante” na pesquisa feita pela PwC (PricewaterhouseCoopers). A expectativa de melhoria dos negócios no Brasil mais do que dobrou em relação ao levantamento de um ano atrás. No início de 2016, só 24% dos CEOs do País esperavam aumento de receita durante o ano. Agora, o percentual subiu para 57%.

A pesquisa reforça a percepção de que o fundo do poço pode ter ficado para trás. Só os executivos da Índia esbanjam mais confiança do que os brasileiros no futuro imediato: 71% deles veem crescimento das receitas nos próximos 12 meses. A média global é de 38% – três pontos percentuais acima do número verificado no ano passado. Foram realizadas 1.379 entrevistas com CEOs de 79 países.

“O estoque de pessimismo dos últimos três anos está se esgotando”, disse Trabuco. De acordo com ele, em 2017 haverá dois anos em um só: o primeiro semestre ainda vai carregar uma recessão inercial, mas o segundo deve terminar com crescimento na margem de até 2,5% do PIB, em termos anualizados, inflação controlada e juros de um dígito.

Apesar do ânimo entre os próprios brasileiros, os estrangeiros mantêm certa prudência em relação ao País. O Brasil está cada vez mais longe da medalha de bronze na lista de preferências dos investidores. Em 2014, só perdia para os Estados Unidos e a China como prioridade para o aumento dos negócios. Agora, fica em 7º lugar, também atrás da Alemanha, Reino Unido, Japão e Índia.

De maneira geral, o grupo dos países emergentes tornou-se menos popular. Rússia e Argentina, por exemplo, saíram da lista dos dez mais, da qual faziam parte no início da década. (AG e Folhapress)

