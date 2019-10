“O Exterminador do Futuro”: Arnold Schwarzenegger compartilha novo trailer

Tiro, porrada e bomba. Com doses cavalares de cenas de ação, “O Exterminador do Futuro: destino sombrio” estreia no dia 31 de outubro, com mais uma dobradinha entre Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton. Mas os fãs da franquia já podem adquirir os ingressos através dos sites dos cinemas, que iniciaram a pré-venda.

Schwarzenegger interpreta novamente o papel icônico de T-800, enquanto Linda Hamilton, aos 63 anos, encarna mais uma vez Sarah Connor.

Misturando fantasia e ficção científica, o sexta longa da saga tem direção de Tim Miller (“Deadpool”) e produção de James Cameron (que dirigiu o primeiro longa, de 1984). Miller é um diretor de cinema e especialista em efeitos especiais dos Estados Unidos. A classificação será de 12 anos.

Em sua conta no Twitter, Arnold Schwarzenegger compartilhou novo trailer, sem legenda.