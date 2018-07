O Facebook e o Twitter tiveram perdas bilionárias no mercado financeiro

Duas empresas norte-americanas gigantes da tecnologia tiveram perdas bilionárias no mercado financeiro. Elas mudaram a forma como a gente se comunica e, em alguns casos, até como se faz política. Mas as redes sociais também facilitaram a invasão de privacidade e a disseminação de notícias falsas e isso agora começa a pesar no rendimento dessas empresas.

As ações do Twitter e do Facebook caíram depois que os investidores conheceram os balanços financeiros do segundo trimestre.

Na sexta-feira (27), o Twitter divulgou um lucro dentro da expectativa dos analistas. Mas a rede social perdeu um milhão de usuários na comparação com o trimestre anterior.

A companhia alega que parte disso se deve a uma limpeza geral na plataforma. De maio a junho, o Twitter suspendeu 70 milhões de contas suspeitas ou perfis falsos.

No começo de 2018, a empresa tinha admitido que mais de 50 mil contas ligadas à Rússia espalharam conteúdo sobre a eleição presidencial americana.

Os russos também usaram a maior rede social do planeta, o Facebook, para influenciar os eleitores nos Estados Unidos.

A empresa teve que explicar como deixou uma consultoria política acessar dados de cerca de 70 milhões de eleitores americanos.

Um analista disse que o escândalo mostrou que o Facebook não estava levando a sério a responsabilidade de cuidar das informações dos usuários.

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, já admitiu no Congresso norte-americano que a empresa demorou muito para reagir.

O Facebook divulgou na semana que passou que as despesas no segundo trimestre aumentaram 50%, em parte, por causa dos investimentos em segurança. O lucro nesse período foi menor do que o esperado e a previsão para o resto de 2018 é de queda.

Os investidores reagiram vendendo ações na Bolsa de Nova York e ao redor do mundo. Na quinta-feira (26), o Facebook registrou a maior queda em valor de mercado de uma companhia na história: US$ 119 bilhões. Para dar uma dimensão, o Facebook perdeu em um dia o equivalente ao dobro de tudo o que o Uruguai produz num ano. E a queda do Twitter na sexta foi a segunda pior da história da empresa.

Processo

O Facebook e seu presidente-executivo, Mark Zuckerberg, foram processados na sexta-feira (27) no que pode ser o primeiro de muitos processos sobre o anúncio feito pela empresa de queda de lucro futuro, que reduziu o valor de mercado da rede social em cerca de US$ 119 bilhões.

O processo foi aberto pelo acionista James Kacouris, em Manhattan, que acusou o Facebook, Zuckerberg e o vice-presidente financeiro, David Wehner, de fazerem comentários ilusórios ou não terem revelado anteriormente informações sobre desaceleração no crescimento da receita, queda das margens operacionais e recuos na base de usuários ativos.

Kacouris afirmou que o mercado ficou “chocado” quando “a verdade” começou a ser revelada na quarta-feira pela companhia. Ele disse que a queda de 19% das ações do Facebook no dia seguinte ao anúncio deveu-se a violações de regras de proteção ao mercado.

