O Google tem um plano para aumentar a privacidade na internet

Em meio a críticas sobre o modelo de negócio das empresas que dominam o mundo virtual, com problemas recorrentes de violação de privacidade e uso de dados de consumidores para publicidade direcionada, o Google delineou um plano para tentar tornar a navegação na internet mais privada. Ao mesmo tempo, a ideia seria permitir que o modelo de anúncios personalizados não seja prejudicado.

As sugestões do Google incluem tokens criptográficos (chaves eletrônicas) que os usuários podem acumular mostrando que são confiáveis; utilização de inteligência artificial para mostrar anúncios relevantes a pessoas com base em um mínimo de informações mínimas; e armazenamento de dados de identificação pessoal no dispositivo da própria pessoa, em vez guardados no navegador de internet.

A ideia da empresa é propor as mudanças para debate com as organizações que estabelecem regras comuns para a internet. Isso significa que o Google pensa numa mudança estrutural e vai sugerir que toda a web adote as novas regras, em vez de apenas instalá-las em seu próprio navegador Chrome.

A proposta é bem diferente das iniciativas de privacidade iniciadas pelos browsers Firefox, da Mozilla, e Safari, da Apple, por considerá-las muito pesadas. Esses navegadores começaram a bloquear cookies — pequenos trechos de código que se instalam nos navegadores das pessoas e os seguem pela web, ajudando os anunciantes a exibir anúncios segmentados e valiosos.

O Google não quer que os cookies desapareçam, porque diz que eles ajudam os anunciantes a ganhar dinheiro com seu conteúdo e mantêm a web vibrante. Naturalmente, eles também ajudam o Google, que é a maior e mais lucrativa empresa de publicidade on-line do mundo.

Mudanças nos padrões de internet — as regras comuns que permitem que sites diferentes trabalhem em diferentes navegadores — podem levar anos. Mas o Google geralmente lidera o caminho simplesmente atualizando o Google Chrome e forçando o resto da rede a se adaptar, já que seu navegador é usado por cerca de 70% dos usuários da internet em todo o mundo.

Investigação

A Senacom (Secretaria do Consumidor) do Ministério da Justiça notificou o escritório do Google no Brasil sobre possíveis violações à privacidade e a proteção de dados pessoais dos usuários de serviços do conglomerado no Brasil.

Os técnicos da secretaria querem avaliar uma “possível captura indevida de dados de usuários sobre geolocalização”. A intenção é apurar se a coleta dos registros das localizações e dos deslocamentos dos usuários de serviços do Google ocorreu sem o consentimento dessas pessoas.

A preocupação envolve os usuários do sistema operacional de smartphones Android, um produto do Google. A obtenção dos registros de geolocalização sem o consentimento adequado configura, segundo a assessoria do Ministério da Justiça, uma violação aos direitos de personalidade.

“Dados como geolocalização (que, a princípio, teriam sido obtidos em sua forma bruta) permitem uma série de usos, tais como direcionamento de publicidade (o que implica dizer: comercialização), profiling [criação de perfis] de pessoas, para as mais diversas finalidades (lícitas ou nem tanto). Enfim, precisamos obter informações sobre as circunstâncias desses fatos para nos posicionar sobre eles”, explicou a assessoria do órgão à Agência Brasil.

Uma investigação realizada pela agência de notícias estadunidense Associated Press em 2018 apontou que o Google continuava rastreando a movimentação dos usuários, mesmo quando estes desligavam essa funcionalidade no aparelho celular, o que evitaria a gravação do histórico de deslocamento.

O Google tem até 10 dias para apresentar seus esclarecimentos e comentários sobre os questionamentos da Secretaria. Por meio de sua assessoria, a empresa afirmou à Agência Brasil que “prestará os devidos esclarecimentos em resposta à notificação extraída da averiguação preliminar enviada pela Secretaria Nacional do Consumidor”.

Deixe seu comentário: