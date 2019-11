O governador gaúcho destaca ações de infraestrutura de seu governo na abertura da Feira Internacional de Turismo, em Gramado

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, participou, na noite de quinta-feira (7), da abertura oficial da 31ª edição da Feira Internacional de Turismo (Festuris), em Gramado, na Serra Gaúcha. Considerada uma das mais efetivas plataformas de negócios do setor, a feira é segmentada e reúne as principais tendências do turismo no mundo.

A cerimônia foi realizada no Palácio dos Festivais de Gramado, tendo como anfitriões os CEOs Marta Rossi e Eduardo Zorzanello, e reuniu autoridades políticas e lideranças do setor. Na ocasião, foi entregue o troféu Amigos da Festuris a personagens com fortes ligações com a feira. O evento ocorre até domingo (10), no Serra Park, no município da Serra.

“A Festuris é um evento importante para promover sinergia entre os agentes envolvidos, sejam agências de viagem, companhias aéreas, setores público e privado, e o Rio Grande do Sul tem orgulho de sediar essa feira”, destacou o governador.

Leite ressaltou que um dos maiores estímulos ao turismo é a qualidade da infraestrutura, e que o poder público precisa atuar nesse sentido. Uma das maneiras, disse o governador, é promovendo parcerias e concessões à iniciativa privada. “Estamos fazendo concessões de estradas, de aeroportos regionais, reduzindo imposto para o querosene de aviação, comprometidos em viabilizar um novo aeroporto regional na Serra Gaúcha para garantir estrutura de acesso aos turistas com qualidade”, acrescentou.

Também participaram da cerimônia de abertura os secretários Tânia Moreira (Comunicação), Ruy Irigaray (Desenvolvimento Econômico e Turismo) e Beatriz Araujo (Cultura).

A previsão dos organizadores é superar os números de 2018, quando a Festuris contabilizou R$ 300 milhões em geração de negócios e contou com a presença de 15 mil participantes, 2,5 mil marcas, 250 palestrantes e workshops e mais de 450 jornalistas e influenciadores digitais.

“Apesar de todas as crises que o país vem passando, o turismo é resiliente, tem a capacidade de se reconstituir rapidamente. Consegue lidar com problemas, se adaptar a mudanças, superar obstáculos e resistir à pressão de situações adversas. O crescimento do Festuris é uma prova disso. Queremos aumentar a geração de negócios e o networking entre participantes e expositores”, destacou Marta Rossi no último dia 02, antes da abertura do evento.

.