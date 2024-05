Rio Grande do Sul Enchentes no RS: saiba quem são os gaúchos desparecidos até agora

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Buscas prosseguem em diversas regiões do Estado. (Foto: Divulgação/Secom-RS)

Nessa quinta-feira (9), a Defesa Civil Estadual publicou a relação de nomes dos 134 gaúchos que continuam desaparecidos desde o início das enchentes no Estado, no final de abril. Ainda não há informações oficiais sobre as respectivas idades e municípios de residência. Em diversas regiões do mapa gaúcho, equipes mantêm as buscas.

Em outra lista – disponível em estado.rs.gov.br – constam 89 vítimas já identificadas dentre os 107 mortos pela tragédia até o momento.

Desaparecidos

– Adão Jair Da Silva

– Adriana Maria Da Silva

– Airton Vendruscolo

– Alberto Heitor M. Oliveira

– Alessandra M. Gonçalves

– Alessandro Luan Trindade

– Alexandre Luis Essig

– Alice Estivalet Santos

– Allan Vinicius M. Mendes

– Amaildo Dalazen

– Ana Maria Antunes

– Ana Therezinha Giora

– Anilton .e Oliveira Santos

– Antonio Carlos Antunes

– Antonio Carlos Pereira

– Beatriz .os Santos Leal

– Bernardete Marques Silva

– Bertilde Mentges Maurante

– Bruno Ladwig Maciel

– Carine Milani

– Cássio Eduardo Zanatta

– Célio José Guarnieri

– Celso Padula Quintana

– Celso Valdir Matos Silva

– César Gilmar Chagas

– Christian Kohl

– Cristiano Santos Couto

– Cristiano Ramires Rodrigues

– Daniel Haag

– Daniel Silva Souza

– Danilo Ferreira

– Darci Duinheimer Larrea

– Denise Pacheco

– Diana Alves Meirelles

– Djoni Michael Manteze

– Dorly Brino

– Elemir Paulo Martins

– Elirio Brino

– Eric Santos

– Erica Brino

– Ermes Demoliner

– Everaldo Navegantes Silva

– Fablo Giancarlo Eifert

– Fabricio Adriano Wendt

– Felipe Gonçalves Varela

– Fernando Gioria

– Gabriel Munari Rosa

– Gabriela Brino

– Giovani Franco Quadros

– Giovani Viero Luiz

– Gustavo Diomar Faleiro

– Hellen Letícia Silva

– Heloisa Maria Rocha

– Igor Albarnaz Alves

– Ingrid D. Wendler

– Iris Coelho De Feiras

– Isabel Velere A. Gallon

– Jackson César Magalhães

– Janice Brino

– Jeisel Luan G. Mattos

– Jhosana Lima Martins

– João Alexandre G. Moraes

– João Carlos Ristow

– João Luiz Maurante

– João Pedro M. de Oliveira

– Jociane Rodrigues Gunsch

– Joecí Da Silva Souza

– Joni De Quadros

– Jorge Lauri Rodrigues

– José Alvaro Devitte

– Katriel Gomes Oliveira

– Kevin Orlando Ganzalez

– Laudir Jovane Col

– Leandro Criminasio Oliveira

– Leandro Da Rocha

– Leomar Lima Kologeski

– Leonardo Silva Mallet

– Lincoln Bastos

– Lorenzo Demoliner

– Lorenzo Ponciano Souza

– Lourdes Helena Lazarini

– Luciano B. Serqueviio

– Luiz Odilon Rosa

– Magali

– Irmã De Magali

– Maicon Rodrigues Silva

– Mailon Cristiano Prado

– Makeli Couto Pavi

– Manuella Boit Wendt

– Marcello Brasil Graciolli

– Marcelo Gioria

– Marcio Rodrigo Silva Souza

– Marcio Silveira

– Maria Angelica Rodrigues

– Maria Cristina Pacheco

– Maria da Conceição Souza

– Maria do Carmo Souza Rosa

– Maria Eduarda Brino

– Maria Graciela Ponciano

– Maria Rosa Mari

– Mario Costa Silva

– Marisol da Silva Alves

– Marlene da Silva Viegas

– Mateus Tansini

– Natalia Cobalchini

– Nelsa Faccin Gallon

– Olivan Paulo Rosa

– Ondina Sirlei Ferreira

– Priscila Maciel Villeroy

– Rafael Deconte Oliveira

– Renata Vilanova Figueiredo

– Renato Moreira Fernandes

– Renato Paulo Daví

– Roberto Carlos Souto

– Rodinei Borges Castro

– Romualdo Franco

– Sandra Maria P. Prudencio

– Santina Da Rosa Garibotti

– Sérgio José Lazzaron

– Shayane Isabelle Silva

– Simone Zaslavaky

– Sonia Maria Dutra

– Tamara Cristina Demoliner

– Tamara da Silva Fiuza

– Thais Ariane Fluck

– Theresinha Teixeira Martins

– Valdelirio Farias Amaral

– Valdemar Francisco Silveira

– Valéria Gonçalves Silveira

– Valson Tende

– Vanderlei da Roda (ou Rosa)

– Victor Da Silveira Rodzinsk

– Vilma Dos Santos

– Watusi Menezes Felix

– William Da Silva Ramos.

(Marcello Campos)

