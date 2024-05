Grêmio Zagueiro do Grêmio Pedro Geromel é o jogador há mais tempo em um clube de futebol brasileiro

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

Com 14 títulos pelo Grêmio, Geromel (foto) é o terceiro jogador com mais taças pelo clube

Em dezembro de 2013, o Grêmio contratava Pedro Geromel. O zagueiro gremista foi o capitão do tricampeonato da Libertadores da América em 2017. Ao lado de Walter Kannemann, ele formou uma das principais duplas de zaga da história Tricolor.

Geromel ficou marcado como um dos jogadores com mais títulos pelo Grêmio: uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, quatro Recopas Gaúchas e sete Campeonatos Gaúchos.

Com mais de dez anos de clube, o ídolo gremista tomou, nesta semana, o posto de Cássio como jogador que está há mais tempo em um time de futebol no Brasil. Cássio era goleiro do Corinthians desde 2012, mas anunciou a saída do clube na semana passada.

Com isso, Geromel está na lista seleta dos três jogadores que, também como capitães e zagueiros, levantaram a taça da Libertadores com o Grêmio. Antes dele, o posto foi ocupado pelo uruguaio Hugo De Léon, em 1984, e pelo brasileiro Adilson Batista, em 1995.

O zagueiro gremista também está na história do clube por ter sido fundamental na conquista da Copa do Brasil de 2016, que quebrou uma marca de 15 anos do Tricolor sem grandes títulos.

Com a conquista do heptacampeonato gaúcho em abril de 2024, Geromel é o terceiro jogador gremista com mais taças pelo clube (ao todo, são 14 títulos), ficando atrás apenas de Eurico Lara, que tem 16, e Leôncio Viera, com 19.

2024-05-20