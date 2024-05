Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul irá contratar mais duas consultorias internacionais para reconstrução

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

O governo do Rio Grande do Sul vai contratar mais duas consultorias internacionais para ajudar na reconstrução do Estado.

A primeira é a Alvares Marsal, cujo anúncio já havia sido feito na semana seguinte às enchentes. Agora, o estado caminha para fechar um contrato com a Mckynsey e outro com a Ernest Young.

A informação foi passada pelo secretário de Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi. O cargo é novo e foi anunciado pelo governador Eduardo Leite na sexta-feira (17). Capeluppi era, até então, secretário de Parcerias e Investimentos. De acordo com ele, a Mckinsey vai elaborar um relatório com os impactos das enchentes na economia do estado, em especial nas cadeias produtivas.

Já a Ernest Young irá mapear as fontes de recursos nacionais e internacionais que poderão ajudar na reconstrução e a forma de viabilizar o acesso a eles. A Alvares e Marsal está mapeando os danos físicos, o que precisará de reconstrução imediata e o custo estimado disso.

Capeluppi disse ainda que todas trabalharão sem custo para o estado. “Elas concordaram em atuar pro bono, ou seja, sem que haja dispêndio de recursos por parte do estado. A ideia é que tenhamos essa relatórios para nos ajudar na reconstrução”, disse.

