Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

Na cidade paulista, equipe contará com equipamentos e boas condições de trabalho para o duelo do dia 28 de maio contra o Belgrano (ARG), pela Sul-Americana

Depois de uma semana treinando no Parque Esportivo da PUCRS, o Inter viajou para Itu, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira (20).

Com a impossibilidade de utilizar o Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre, por conta do alagamento, o voo com a delegação colorada partirá da Base Aérea de Canoas.

Em Itu, jogadores e comissão técnica ficarão hospedados no Otho Hotel. Desta forma, a equipe contará com equipamentos e boas condições de trabalho, visando a preparação para o duelo do dia 28 de maio contra o Belgrano (ARG), pela Copa Sul-Americana.

Na última sexta-feira (17), o estádio Novelli Júnior foi vistoriado pela Conmebol, restando apenas a confirmação da entidade do local como sede apenas desta partida. A ideia do Inter é aprovar um estádio no interior do Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina para a sequência de jogos da temporada pelos próximos dois meses.

Os locais solicitados pelo clube à Conmebol para a realização dos próximos jogos são o estádio Heriberto Hülse, do Criciúma (SC), e o Alfredo Jaconi, do Juventude (RS).

Caso o Inter seja mandante em um local perto de Porto Alegre, o clube deverá transferir sua delegação para Alvorada, já que o CT Morada dos Quero-Queros, das categorias de base, foi menos afetados pelas enchentes.

