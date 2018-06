O governo produziu vídeos para negar uma nova greve de caminhoneiros: “querem botar medo nas pessoas”

O Palácio do Planalto produziu vídeos para redes sociais em que nega a notícia de que haverá novo movimento de paralisação dos caminhoneiros nos próximos dias. O material diz que “caminhoneiros de verdade” voltaram ao trabalho após o acordo fechado com o governo e que a suposta mobilização é organizada por radicais que “tentam botar medo nas pessoas espalhando mentiras por aí”.

“É importante que você não acredite em qualquer coisa que chegue para você nos grupos da família ou do trabalho”, diz o vídeo produzido pelo Planalto. O governo defende no material que todas as reclamações dos motoristas foram atendidas, como a redução do preço do diesel, adoção de uma tabela nacional de fretes e a reserva de 30% do transporte da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) para autônomos.

A estratégia do governo acontece como uma ação de contrainformação diante de caminhoneiros independentes que se mobilizam para protestar no domingo e na segunda-feira em Brasília. Organizadores dizem nas mesmas redes sociais que poderiam levar até 50 mil caminhões para a capital federal. Em algumas mensagens, manifestantes sugerem estocar comida e encher o tanque de combustível.

O Planalto diz que há “um bando de aproveitadores” que tem se mobilizado “para se promover”. “Não acredite nessas pessoas”, pede o vídeo. “E tenha consciência na hora de passar para frente essas informações. Na dúvida, não passe para frente”, conclui um dos vídeos.

Governo e caminhoneiros negam nova greve

O governo federal e lideranças de entidades que representam caminhoneiros de todo o País negaram na sexta-feira (1º) os boatos referentes a uma nova paralisação da categoria neste final de semana. Nos últimos dias, mensagens de áudio e de texto circularam em grupos de WhatsApp dizendo que uma nova greve iria ocorrer a partir da 0h deste domingo (3).

Pelo menos quatro áudios e uma mensagem de texto em tom de alerta circularam por grupos de Whatsapp nos últimos dias. Nos áudios, homens dizendo ser caminhoneiros estariam alertando outras pessoas sobre uma nova paralisação.

A razão da nova greve, segundo os áudios, seria o suposto veto do presidente Michel Temer (MDB) à redução de R$ 0,46 no preço do óleo diesel. A medida, no entanto, já está em vigor, segundo o governo.

“Da nossa parte esse rumor não procede. Não estamos envolvidos em nenhuma nova paralisação seja no domingo, seja na segunda-feira”, afirma a porta-voz da Abcam (Associação Brasileira de Caminhoneiros), Carolina Rangel.

“Nos grupos de WhatsApp que reúnem lideranças da categoria e que nós participamos não há nenhum movimento neste sentido”, acrescenta.

“A greve dos caminhoneiros está resolvida. Nossa pauta de reivindicações foi atendida”, afirma o diretor do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos de Ourinhos (SP), Ariovaldo Almeida Jr.

Deixe seu comentário: