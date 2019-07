O Grêmio abre semifinal da Copa do Brasil na Arena

Grêmio e Athletico Paranaense abrem o confronto semifinal da Copa do Brasil na Arena, em Porto Alegre, no dia 14 de agosto. A ordem dos mandos de campo foi sorteada na tarde desta segunda-feira (22), na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro. O jogo de volta, em Curitiba (PR), será no dia 4 de setembro.

Esta é a 14ª vez que o Grêmio disputa uma vaga na decisão da Copa do Brasil. Campeão em 2016, o Tricolor busca o sexto título da competição. Nas fases anteriores, o time de Renato Portaluppi passou por Juventude e Bahia.

As finais da Copa do Brasil estão marcadas para os dias 11 e 18 de setembro. O adversário do Grêmio, se classificado, sai do confronto entre Cruzeiro e Internacional.

Libertadores

Com vistas para o primeiro duelo decisivo das oitavas de final da Libertadores da América, que acontece nesta quinta-feira (25), às 21h30min, contra o Libertad, o Grêmio treinou na tarde desta segunda no CT Luiz Carvalho. Os atletas participaram de treinos técnicos e táticos sob o comando de Renato Portaluppi e seus auxiliares.

A primeira parte do treino foi com um trabalho de aquecimento e, por um curto período, uma continuidade com corrida intensa entre dois espaços demarcados.

Logo após o grupo foi reunido por Renato e orientado em duas atividades. Uma delas com o jogadas do meio-campo ao ataque e finalização, já o outro com os zagueiros, e o acréscimo do volante Darlan, para afastar bolas que chegavam na área.

Na sequência, os setores ofensivo e defensivo trabalharam juntos. Por fim, todos os atletas precisavam definir de fora da área. O volante Michel, em recuperação de uma artroscopia no joelho, correu ao redor do gramado, assim como Rafael Galhardo e Rômulo.

