O Grêmio pode conquistar nesta quarta mais um título internacional. Desta vez, estará em jogo na Arena o bicampeonato da Recopa Sulamericana

Com portões fechados à imprensa na tarde dessa terça-feira, o Grêmio realizou o seu último treino para mais uma decisão internacional. O desafio é contra o Independiente (Argentina), na Arena, em jogo de volta pela Recopa Sulamericana, título que o Tricolor gaúcho já obteve em 1996 ao vencer o mesmo adversário em duelo único no Japão.

Quando o acesso foi liberado aos jornalistas, a equipe participava do tradicional “rachão” recreativo realizado na véspera de partidas importantes do time. Mais uma vez, o exercício contou contou com a participação de Renato, relembrando os seus tempos de atleta profissional (1982-1999).

O primeiro duelo, disputado há uma semana, terminou em 1 a 1 (o Mosqueteiro saiu na frente mas cedeu o empate, mesmo com a expulsão de um atleta do Independiente). Como o regulamento não prevê o gol qualificado fora de casa, um novo escore de igualdade levará a partida para a prorrogação (dois tempos de 15 minutos) e, se necessário, para as cobranças de pênaltis.

Formação

Mais uma vez, o técnico Renato Portaluppi não poderá contar com os volantes Arthur – que se recupera de lesão – e Ramiro, que cumprirá o segundo e último jogo de suspensão automática devida à sua expulsão na final da Copa Libertadores no ano passado. Assim, a tendência é a utilização da mesma equipe que entrou em campo no jogo de ida, em Buenos Aires.

Foram relacionados goleiros Marcelo Grohe e Paulo Victor. Nas laterais, Bruno Cortez, Léo Moura, Leonardo Gomes e Marcelo Oliveira, os zagueiros Bressan, Geromel, Kannemann e Paulo Miranda. Como volantes, Jaílson, Kaio, Maicon e Michel. No meio-campo, a lista tem Cícero, Lima, Maicosuel e Thaciano. No ataque, Alisson, Everton, Jael e Luan.

Deixe seu comentário: