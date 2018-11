O Grêmio deve iniciar as conversas para renovar o contrato do técnico Renato Portaluppi ainda nesta semana

A direção do Grêmio pretende iniciar ainda nesta semana conversas com o técnico Renato Portaluppi para encaminhar sua permanência no Clube no próximo ano. O presidente Romildo Bolzan Júnior afirmou que acredita que não haverá dificuldades em um acerto.

O contrato do comandante gremista vai até o final desta temporada. Tanto Renato quanto o Grêmio já manifestaram interesse em uma renovação. Depois do primeiro contato entre o mandatário e o treinador, haverá na sequência discussão de valores e tempo de contrato.

Contratado em setembro de 2016, Renato Portaluppi está na sua terceira passagem pelo Grêmio. O treinador completou dois anos e dois meses a frente da equipe gremista. Durante esse período conquistou a Copa do Brasil de 2016, a Libertadores da América de 2017, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Gaúcho de 2018.

Kannemann e Maicon

Após vencer o Atlético-MG no último sábado (3), o elenco do Grêmio retorna aos treinos nesta terça (6), às 15h30min (horário de Brasília), no CT Luiz Carvalho visando a partida deste final de semana pelo Brasileirão. O técnico Renato Portaluppi espera contar com as voltas do zagueiro Kannemann e do volante Maicon que se recuperam de lesões.

Já o meia Luan que teve uma lesão muscular ainda não foi liberado pelo departamento médico para regressar aos treinos. De boa atuação diante do Galo, o meia Matheus Henrique pode seguir no time titular.

No Campeonato Brasileiro, o Grêmio ocupa o quinto lugar, com 55 pontos e pode assumir o quarto lugar na próxima rodada caso vença a sua partida contra o Vasco, às 17h de domingo (11), na Arena.

