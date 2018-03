O Grêmio fez o último treino antes do jogo decisivo deste domingo contra o Avenida válido pelas semifinais do Campeonato Gaúcho

Garoava sobre Porto Alegre quando, às 11h10min, o técnico Renato Portaluppi liberou o acesso da imprensa ao treino da manhã deste sábado (24), no CT Luiz Carvalho, visando a partida deste domingo (25) contra o Avenida, em Santa Cruz do Sul, pela semifinal do Campeonato Gaúcho.

Como normalmente acontece na véspera dos jogos, o grupo gremista disputava um animado recreativo em uma das metades do gramado. A novidade ficou por conta da presença de Maicon, que participou normalmente do rachão. Mesmo assim, o capitão gremista, que havia sido poupado do clássico Grenal da última quarta-feira (21) e que na sexta (23) apenas correu em volta do gramado, não foi relacionado para viagem.

Em sua coletiva após o treino de sexta, o técnico Renato Portaluppi confirmou as presenças de Arthur e Bressan no time titular. Sendo assim, se tudo ocorrer dentro da normalidade, o Tricolor começará o jogo contra o Avenida com Marcelo Grohe, Léo Moura, Bressan, Kannemann e Cortez; Jailson e Arthur; Ramiro, Luan e Everton; Jael.

Após o trabalho da manhã deste sábado, o atacante Luan foi escolhido para conceder entrevista coletiva. Ele projetou o duelo diante do Avenida, reiterou que o Grêmio respeita muito o adversário e disse da importância de marcar gols fora de casa para ter a vantagem do gol qualificado.

A equipe de Portaluppi chegou a Santa Cruz na tarde deste sábado. O jogo contra o Avenida, no Estádio dos Eucaliptos, será neste domingo, às 16h.

Sub-20

O Grêmio arrancou com grande estilo na disputa do Campeonato Estadual Sub-20, na tarde deste sábado, ao bater o Juventude pela placar de 2 a 0. A partida foi disputada sob intensa chuva praticamente nos 90 minutos, no Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O gols gremistas foram anotados por Darlan Mendes e Da Silva.

Com o resultado o Grêmio está na segunda colocação do Estadual Sub-20 pelo saldo de gols. A equipe volta a campo no próximo sábado (31), em Gravataí, para encarar o Cruzeiro.

