O Grêmio goleou o Vitória por 4 a 0 pelo Brasileirão

Neste domingo (12) de Dia dos Pais, os papais torcedores do Grêmio não tiveram do que reclamar. Na Arena, o Tricolor goleou o Vitória por 4 a 0 na Arena, em partida válida pela 18ª rodada, a penúltima, do primeiro turno do Brasileirão.

A equipe comandada por Renato Portaluppi entrou em campo poupando alguns titulares, tendo em vista a decisão desta quarta-feira (15), pelas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no Maracanã, no Rio. No jogo de ida, as duas equipes empataram em 1 a 1.

Na partida deste domingo, os gols tricolores foram assinalados por Douglas, que marcou pela primeira vez depois de mais de 500 dias se recuperando de lesão no joelho, Jaílson, Pepê e, por fim, Everton.

Com o resultado positivo, o Grêmio ocupa a terceira colocação do campeonato nacional, com 33 pontos, cinco atrás do líder, São Paulo.

O Vitória se manteve na 16ª posição, com 19 pontos, e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Ficha técnica

Grêmio: Paulo Victor, Marcelo Oliveira, Paulo Miranda, Leonardo, Cortez, Matheus Henrique (Maicon), Jaílson, Douglas, Marinho (Alisson), Pepê (Everton) e Jael. Técnico: Renato Portaluppi.

Vitória: Ronaldo, Bryan, Ruan Renato, Kanu, Jeferson, Ramon (Erick), Meli, Yago, Rodrigo Andrade (Lucas Fernandes), Walter Bou (Wallyson) e Neilton. Técnico: João Burse;

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ), auxiliado por Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ).

Público total: 17.717 torcedores.

