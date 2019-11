O Grêmio realizou um treino técnico com foco no CSA e no G-4 do Brasileirão

Na manhã desta terça-feira (5), o Grêmio treinou no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, na preparação para enfrentar o CSA no Brasileirão e buscar o acesso à zona de classificação direta à Libertadores. A primeira parte da atividade teve foco na parte física dos atletas, que participaram de um circuito com diferentes trabalhos, sob orientação do preparador físico Rogério Dias.

Mas maior parte do treino foi com um trabalho técnico, onde a equipe foi dividida em três times, e um deles sempre ficava do lado externo da demarcação do campo, auxiliando nos corredores. Sem indicativo de time, os atletas precisavam trocar passes rápido, criar situações de gol e finalizar.

O atacante Alisson e o zagueiro Walter Kannemann correram ao redor do gramado. No início do treino, o volante Maicon trabalhou em separado, mas atuou normalmente na atividade técnica, mas como coringa.

Grêmio e CSA duelam pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (7). Para o Grêmio, caso vença, vale o acesso ao G-4, na quarta colocação, contando com um empate ou derrota do São Paulo também nesta rodada.

Visita

Uma movimentação diferente marcou o treino do Grêmio na manhã desta terça. As crianças e adolescentes atendidas pelo IGT (Instituto Geração Tricolor) visitaram o Departamento de Futebol em ação que celebra os nove anos da instituição. Na ocasião, foram entregues aos atletas cartas feitas por eles com mensagens e desenhos com o significado e a importância do IGT na vida deles.

Assim que foi dado o apito final no treino, o grupo de alunos acessou o gramado e aproveitou o momento para jogar futebol com os ídolos gremistas. Enquanto jogavam, eles também entregavam as lembranças aos atletas. O atacante Luan, que se recupera de lesão, foi um dos mais assediados e retribuiu o carinho com autógrafos e fotos, assim como o atacante Everton e o técnico Renato Portaluppi.