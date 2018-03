O Grêmio venceu o Avenida em Santa Cruz do Sul por 3 a 0 pela semifinal do Gauchão

O Grêmio enfrentou neste domingo (25) o Avenida, em Santa Cruz do Sul, no Estádio dos Eucaliptos, pela semifinal do Campeonato Gaúcho. Foi a primeira vez que o time do Avenida chegou a esse estágio do campeonato, fazendo com que a partida fosse histórica para o time do Interior, mesmo perdendo. Já o Grêmio ganhou ao natural, na meta de chegar à final para vencer o campeonato, que não ganha desde 2010. Com exceção do último, vencido pelo Novo Hamburgo, os demais títulos do intervalo haviam sido vencidos pelo Internacional. Os gols foram marcados por Ramiro e Luan, este de pênalti, durante o primeiro tempo, e por Arthur no início da segunda etapa.

Antecedentes

Jean Pierre Lima, árbitro da semifinal, falou sobre a recuperação após ter tido que deixar o primeiro Grenal. “Acredito que eu vinha fazendo uma boa arbitragem no Grenal e fiquei chateado com o que aconteceu, mas feliz pelo bom desfecho da arbitragem no clássico”, disse o árbitro no Eucaliptos. “Estou 100%, fiz recuperação até ontem à noite. Espero não ter nenhum problema físico e que tudo ocorra dentro da normalidade”, tranquilizou, antes de entrar em campo.

Fabiano Daitx, técnico do Avenida, havia afirmado que o foco da equipe era o jogo em casa. “O jogo para o Avenida é hoje, precisamos sair com um bom resultado hoje. A proposta vai ser de tentar defender, mas se queremos vencer, precisamos atacar também”, afirmou.

Alberto Guerra, diretor de futebol do Grêmio, deu um discurso de respeito ao adversário. “O Avenida fará deste jogo uma guerra, mas estamos preparados para tudo”, relatou. Ele também lembrou que o campeonato tem um apelo grande na equipe. “São 11 contra 11. Eles estão muito motivados para este jogo. O Grêmio quer muito ganhar este título, estamos com muita sede para conquistar o Campeonato Gaúcho. Este grupo é muito forte mentalmente. Se auto gerenciam e sabem a importância deste título, mesmo com as recentes conquistas importantes”, completou.

Os gols

O Avenida queria fazer do jogo em casa a base para enfrentar o Grêmio no jogo de volta, mas não deu. Aos 10 minutos do primeiro tempo o tricolor já tinha feito 2 a 0, e aos 12 do segundo, o placar foi fechado em 3 a 0.

Aos 7 minutos Ramiro recebeu de Luan na intermediária, de frente para o gol, finalizou de canhota e mesmo com o goleiro se esticando todo, acertou o ângulo. Minutos depois, aos 9, Jael, de dentro da área, cruzou e a bola tocou na mão de Itaqui. Luan cobrou a penalidade com força e no canto fechado, sem chances para o goleiro Fabiano.

Na segunda etapa, Arthur, que entrou pela primeira vez no ano como titular, tabelou com Everton, recebeu na área do Avenida e mandou para o fundo das redes.

Thonny Anderson chegou a deixar Hernane livre na área do Avenida, mas o centroavante finalizou com desvio e a bola passou ao lado da trave e saiu.

Avaliação

Na saída, os jogadores seguiram com discurso do respeito “Precisamos respeitar, pois nada está definido ainda”, disse Bressan ao deixar o gramado.

Hernane saiu com a ansiedade de quem ficou com gosto de quero mais. “Ansioso não, mas tenho que tentar sempre. Hoje, passou perto, na próxima eu marco”, afirmou.

Arthur manifestou a felicidade com o lance. “Feliz, estava esperando ansiosamente este momento. Trabalhei muito para isso”, concluiu. Ele foi elogiado pelo técnico. “O Arthur é um volante com qualidade muito grande. Quem joga nessa posição tem que chegar muito forte na área adversária. A cada treinamento e jogo, a tendência é que ele recupere a condição que tinha”. disse Renato.

Ficha técnica

Avenida – Fabiano Daitx

Fabiano Heves, Itaqui, Claudinho, Luis Henrique, Roger, Toto, Fidélis, Tchelé (Moisés Baiano), Alexandre (Diego Torres), Cléverson (Marques), Welder.

Grêmio – Renato Portaluppi

Marcelo Grohe, Kannemann, Bressan, Léo Moura, Cortez, Arthur, Jailson, Luan, Everton (Thonny Anderson), Ramiro (Alisson), Jael (Hernane Brocador).

Arbitragem

Árbitro: Jean Pierre Lima

Auxiliar 1: Elio Nepomuceno de Andrade Júnior

Auxiliar 2: Gustavo Marin Schier

