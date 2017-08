O Grêmio volta a treinar com foco nas quartas de final da Primeira Liga

Depois de ser eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, na última quarta-feira (23), e de uma folga no final de semana, o time do Grêmio volta a treinar na manhã desta segunda-feira (28). O objetivo do clube agora é concentrar o trabalho nas competições que restaram: Libertadores, Campeonato Brasileiro e Primeira Liga.

O primeiro jogo do Tricolor será nesta quarta-feira (30) às 21h45min. O Grêmio enfrenta novamente o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A partida é válida pelas quartas de final da Primeira Liga.

Brasileirão

O jogo do Grêmio contra o Sport, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi transferido para o próximo sábado (2), às 16h, na Arena, em Porto Alegre.

No último sábado (26), o lanterna Atlético-GO venceu o Corinthians por 1 a 0 em São Paulo. Mesmo com a derrota, o time paulista segue no topo da tabela do Brasileirão, com 50 pontos, dez a mais que o Grêmio, na segunda colocação.

Seleção Brasileira

A transferência do jogo contra o Sport foi feita com o objetivo de preservar o gramado da Arena do Grêmio para o jogo da Seleção Brasileira, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018, que será nesta quinta-feira (31), às 21h45min, no campo gremista.

A Seleção começou a se apresentar na noite deste domingo (27), em Porto Alegre, para a partida contra o Equador. O primeiro jogador a chegar foi o zagueiro Miranda. Luan, Cássio e Fágner foram os outros três atletas a chegar ainda na noite deste domingo.

Tite, técnico da equipe, também já se encontrava no Hotel Radisson, local da concentração da Seleção Brasileira, assim como o restante da comissão técnica. Nesta segunda-feira, a Seleção Brasileira realiza o primeiro treino, às 15h30min, no CT Luiz Carvalho.

Primeira Liga

A Primeira Liga foi fundada em 10 de setembro de 2015, no Rio de Janeiro, nos moldes de uma associação desportiva previstos em artigos da Constituição Federal, do Código Civil e da Lei Pelé (9.615/98). Não há vinculação direta com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Ao todo, 18 clubes de futebol (da Série A ou B) participam do grupo, cujo objetivo principal é organizar uma Copa entre os seus membros, de forma paralela às disputas nacionais (Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro) e estaduais realizados regularmente no País.

Além da dupla Grenal e do Brasil de Pelotas, são filiados à Primeira Liga outros sete times da Região Sul: os catarinenses Avaí, Criciúma, Figueirense, Joinville e Chapecoense, além do Paraná Clube e do Londrina. A Região Sudeste é representada pelos cariocas Flamengo e Fluminense e pelos mineiros Atlético, Cruzeiro e América. Já o Centro-Oeste conta com o Atlético Goianiense e o Luverdense-MT, enquanto o Nordeste tem o Ceará como único participante.

A primeira edição da Copa foi realizada no ano passado e teve o Fluminense como campeão e o Atlético-PR (que não participou do certame neste ano) como vice.

