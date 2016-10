O Inter vence heroicamente o Flamengo e sai da zona da degola

O Internacional deixou a zona de rebaixamento. Neste domingo, o Colorado saiu atrás, mas apoiado por mais de 30 mil Colorados, com gols de Sasha e Vitinho, o time vermelho bateu o vice-líder Flamengo por 2 a 1. De quebra, ajudou o Palmeiras na briga pelo título brasileiro.

Foi tenso, dramático, heroico como as últimas partidas do Colorado no Beira-Rio. Aos 11 minutos de jogo, Réver abriu o placar para os cariocas. O Inter, então, foi forte. Jogou como há muito não se via. Empatou com Sasha, virou com Vitinho. Sofreu muita pressão até o minuto derradeiro, mas venceu.

Com isso chegou aos 36 pontos, pulou para a 14ª colocação e deixou de vez a zona de rebaixamento. Não entra mais nesta rodada. Já o Fla parou com 60 e ainda foi prejudicado pela vitória do Palmeiras contra o Figueirense. Agora os paulistas abriram 4 de vantagem sobre o vice-líder.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 1 FLAMENGO Gols: Réver, do Flamengo, aos 11 minutos do segundo tempo; Eduardo Sasha, do Inter, aos 20 minutos do segundo tempo; Vitinho, do Inter, aos 35 minutos do segundo tempo; INTERNACIONAL Danilo Fernandes; Ceará, Paulão, Ernando e Geferson; Anselmo (Fabinho), Rodrigo Dourado, Gustavo Ferrareis (Eduardo Sasha), Alex e Seijas (Valdívia); Vitinho. Técnico: Celso Roth FLAMENGO Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo (Sheik), Willian Arão e Diego; Gabriel (Alan Patrick), Guerrero e Everton (Fernandinho). Técnico: Zé Ricardo

Fonte: Uol

Comentários