O Ministério do Turismo está com inscrições abertas para o curso online grátis de “Gestor de Turismo”

O MTur (Ministério do Turismo) está com inscrições abertas para o curso “Gestor de Turismo” por meio da Plataforma de Engajamento e Aprendizagem – PEA. A formação profissional gratuita e online, promovida pelo ministério desde 2018, foi atualizada e tem como público-alvo maiores de 18 anos, preferencialmente gestores públicos e privados de qualquer atividade relacionada ao setor de turismo. As informações são do MTur.

A formação de 50h é dividida em 35 unidades e abrange os seguintes temas: planejamento; elaboração de projetos; legislação sobre turismo e contratações; programas e ações do MTur. O aluno terá acesso às vídeo-aulas e atividades por meio de qualquer dispositivo com acesso à internet, como smartphone, tablet ou computador.

As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de maio de 2020 e o prazo para concluir o curso é até o dia 6 de julho de 2020. O próprio aluno emite o certificado de curso profissionalizante pela plataforma do Canal Gestor de Turismo.

Neuza Santos, coordenadora-geral de Qualificação do Turismo, afirma que a revisão feita não anula a edição anterior. “Revisamos apenas alguns tópicos para trazer pontos mais atuais à capacitação, portanto, a certificação emitida no ano passado continua valendo”, afirma Santos. A coordenadora ressalta que os alunos podem refazer o curso para se atualizarem e lembra, ainda, que aqueles que não concluíram as aulas na edição de 2018 podem retomá-las de onde pararam.

No ano passado, 9.794 pessoas se inscreveram, entre brasileiros dos 27 estados e estrangeiros de 17 países. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os maiores emissores nacionais de inscrições. Por outro lado, Argentina e Portugal lideraram em número de alunos internacionais inscritos.

A plataforma também possibilita a celebração de Termo de Compromisso com o Ministério do Turismo pelo perfil de representante: gestor.turismo.gov.br/representante. O documento pode ser gerado e assinado eletronicamente por instituições públicas e privadas representativas do setor com interesse em cooperar para o sucesso da política de qualificação como diferencial de desenvolvimento do turismo e possibilitar a gestão da oferta do curso com o acesso aos dados específicos por região (quantidade de alunos cadastrados, em andamento e concluintes).

Dúvidas e informações adicionais podem ser respondidas pela central de atendimento: 0800 200 8484 e pea@turismo.gov.br.

Deixe seu comentário: