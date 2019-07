O papa disse que a Amazônia sofre com a “mentalidade cega e destruidora” que favorece o lucro

O papa Francisco disse na manhã de sábado (6), que a Amazônia sofre com uma mentalidade cega e destruidora que favorece o lucro e que o “homem não pode permanecer um espectador indiferente diante dessa destruição, nem a Igreja deve ficar em silêncio”.

“A situação da Amazônia é um triste paradigma do que está acontecendo em muitas partes do planeta: uma mentalidade cega e destruidora que favorece o lucro à justiça; coloca em evidência a conduta predatória com a qual o homem se relaciona com a natureza. Por favor, não esqueçam que justiça social e ecologia estão profundamente interligadas”, disse Francisco aos participantes do 2º Fórum das Comunidades Laudato.

Segundo a agência de notícias Vatican News, o papa afirmou que aquilo que está acontecendo na Amazônia terá repercussões “em nível planetário”. “Prostrou milhares de homens e mulheres roubados do seu território, que se tornaram estrangeiros na própria terra, retirados própria cultura e das próprias tradições, quebrando o equilíbrio milenar que unia aqueles povos à sua terra. O homem não pode permanecer um espectador indiferente diante dessa destruição, nem a Igreja deve ficar em silêncio: o grito dos pobres deve ressoar da sua boca”.

Juízes

Na última semana, o papa Francisco publicou um vídeo no qual pede orações para que os juízes ajam com integridade e isenção.

Muitos internautas viram a mensagem do pontífice como uma indireta ao ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública), que se vê em meio a um escândalo após a divulgação de supostas mensagens entre ele e procuradores da força-tarefa da Operação Lava-Jato pelo site The Intercept Brasil, quando ainda era juiz dos casos da operação.

Nas mensagens, Moro apareceria orientando o trabalho da acusação. O ex-juiz foi o responsável por condenar figuras como o ex-presidente Luíz Inácio Lula da Silva (PT), no caso do triplex de Guarujá (SP).

No vídeo, Francisco diz que “as decisões dos juízes influenciam os direitos e os bens das pessoas. Sua independência deve ajudá-los a serem isentos de favoritismos e de pressões que possam contaminar as decisões que devem tomar”.

“Os juízes têm que seguir o exemplo de Jesus, que nunca negocia a verdade”, disse o papa.

Corredores humanitários

O papa Francisco pediu a organização de “corredores humanitários” para socorrer os migrantes “mais necessitados”, ao reagir, neste domingo (7), ao bombardeio de um centro de detenção na Líbia que deixou vários mortos na última terça-feira (2).

“A comunidade internacional não pode tolerar fatos tão graves”, afirmou o papa, após a tradicional oração do Ângelus, na praça de São Pedro.

“Desejo que se organizem de maneira ampla e organizada os corredores humanitários para os migrantes mais necessitados”, acrescentou.

O papa argentino também fez um apelo aos fiéis para “rezarem pelas pobres pessoas indefesas mortas, ou feridas, na terça-feira, no ataque aéreo contra um centro de detenção de migrantes na Líbia”.

Cerca de 300 migrantes continuam detidos no centro de Tajura, na periferia leste da capital da Líbia, Trípoli. O lugar tinha pelo menos 600 pessoas – eritreus e sudaneses em sua maioria.

A situação desses migrantes se tornou mais crítica desde o início da ofensiva militar, em 4 de abril, do marechal Khalifa Haftar, homem forte do Leste líbio, para conquistar Trípoli. A capital é sede do Governo do Acordo Nacional, reconhecido pela ONU.

