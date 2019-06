O Paris Saint-Germain e o Barcelona avançam acordo para a transferência de Neymar e o acerto pode sair “mais barato”

Uma das principais novelas do futebol europeu nesta temporada, a volta de Neymar ao Barcelona pode ter ficado mais perto de chegar a um final nas próximas semanas. Segundo informações publicadas pelo jornal Sport em sua capa deste domingo (30), o clube catalão tem avançado as conversas com o PSG (Paris Saint-Germain) para contratar o brasileiro. A negociação, inclusive, pode acontecer por um valor abaixo do esperado e divulgado pela imprensa europeia nos últimos dias. As informações são do site Fox Sports.

Nomes de peso

De acordo com a publicação, o Paris Saint-Germain já considera uma negociação que pode ser fechada abaixo dos 200 milhões de euros (cerca de R$ 877 milhões), algo antes impensado para os franceses. Para isso, no entanto, os parisienses consideram a inclusão de nomes de peso do Barcelona no elenco. Ainda segundo o jornal, nomes como Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic ou Samuel Umtiti.

Grande desconto

Segundo informações publicadas no sábado (29) pelo jornal Le Parisien, da França, o Paris Saint-Germain está disposto a negociar o craque e pensa em até oferecer um grande desconto aos catalães para fechar negócio.

Duras declarações

Na última quinta-feira, Jordi Cardoner, vice-presidente do Barcelona, deu duras declarações a respeito da possível ida de Neymar para a Catalunha. O cartola disse que “não é o Barcelona que quer Neymar”, mas sim “Neymar que quer retornar ao Barcelona”.

Possível vontade

“Parece certo que Neymar quer voltar ao Barcelona. Mas não é correto dizer que o clube está preocupado em contratá-lo. Existe uma possível vontade do jogador. Por parte da mídia aceleraram uma notícia de que temos que decidir e que não sabemos se um acordo virá ou não. Temos que deixar claro que não estamos assinando com ninguém atualmente. Neymar é um jogador que não contatamos”, disse.

Período do acordo

O FOXSports.com.br apurou informações com pessoas ligadas à negociação que o período do acordo entre Neymar e Barcelona deve levar ao menos um mês para ser concluído. Além disso, o PSG exige que um nome do time catalão seja cedido como uma espécie de “compensação”, além de um valor próximo ao R$ 1 bilhão.

