O presidenciável Ciro Gomes, do PDT, disse que as pesquisas eleitorais refletem apenas um momento

O candidato do PDT ao Palácio do Planalto, Ciro Gomes, disse que ainda é cedo para comentar os resultados das pesquisas de intenções de voto para a eleição presidencial deste ano. Na sua avaliação, esse tipo de levantamento reflete apenas um cenário circunstancial, sujeito a mudanças.

“Nesta e para todas as outras, vale o mesmo: as pesquisas eleitorais são apenas um retrato do momento, mas a vida é um filme e não um retrato”, comparou, em conversa com a imprensa durante atividades de sua agenda em Guarulhos (SP) com candidatos a deputado pelo PDT. “O povo brasileiro está gradualmente se ligando na política e é muito justo que ele olhe esse assunto com muita desconfiança no atual momento.”

Já o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, não escondeu o entusiasmo com os números. “Isso é bom! Aos pouquinhos a gente chega lá”, declarou.

Cenários

No cenário sem a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a pesquisa Ibope mostra Ciro com 9% da preferência do eleitorado, em um empate técnico com Marina Silva, da Rede Sustentabilidade (12%). Jair Bolsonaro (PSL), por sua vez, lidera com 20%. Ja com o petista no páreo, Ciro baixa o seu desempenho para 5%.

Esse panorama é semelhante ao trazido pela pesquisa CNT/MDA, também divulgada na segunda-feira. O pedetista, entretanto, aparece como o terceiro nome preferido dos eleitores lulistas, caso o ex-presidente seja mesmo impedido de concorrer. Ele receberia 9,6% dos votos desses eleitores, atrás apenas de Fernando Haddad (PT), com 17,3% e Marina Silva, com e 11,9%.

Vice

A ex-ministra e vice de Ciro Gomes, Kátia Abreu voltou a reclamar do que chamou de “complô” organizado pelo PT e pelo presidente Michel Temer (MDB) para impedir que partidos do chamado “Centrão” e da esquerda se aliassem ao candidato do PDT. Segundo ela, isso foi feito para impedir que ex-governador do Ceará chegue ao segundo turno, “onde seria imbatível”.

“O ideal seria termos ao menos um minuto de TV. Mas foi feito um complô contra o Ciro para esvaziar seu tempo de TV, porque todo mundo sabe que Ciro é imbatível no segundo turno”, acusou a senadora nessa terça-feira, após participar de um encontro com promovido pela Abraceel (Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia).

“PT de um lado e Temer do outro, com o PSDB. Porque ninguém duvida, no Brasil, que Geraldo Alckmin é apoiado pelo atual chefe do Palácio do Planalto”, acrescentou.

Katia reiterou a sua crença de que Ciro herdará a maior parte dos votos do ex-presidente Lula, que lidera a corrida no momento com 37% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa do instituto Ibope divulgada no início desta semana:

“Eu acredito que a maior parte dos eleitores do PT vão votar no Ciro, pelo seu conhecimento, por suas propostas e pelo fato de que ele já foi candidato duas vezes”.

