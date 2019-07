O presidente do Barcelona abriu o jogo: Neymar quer sair do Paris Saint-Germain, mas o Paris Saint-Germain não quer que ele saia

Griezmann

Acontece, não é a primeira vez. Lembro-me dos casos de Fàbregas e Henry, que em uma temporada disseram que não vinham e na seguinte vieram. É normal no mundo do futebol. As situações são diferentes de um ano para o outro, mas isso não significa que ele vem. Há interesse, sim. Outra coisa é ele vir.

Philippe Coutinho

Fizemos uma aposta muito forte nele. É um jogador fundamental para Valverde. Torço para que faça uma boa final (de Copa América), que vença e tenha boas férias.

De Ligt

Eu disse há muito tempo que sabia onde De Ligt iria jogar na próxima temporada. Eu ainda sei. Pertence ao Ajax. Tenho uma ideia de onde vai jogar. Mas são os jogadores que devem dizer onde vão jogar, não eu.

Jordi Mestre

Dois dias atrás nós comemos juntos e ele disse que queria ir embora. Ele deu várias razões, uma delas por discrepâncias com a área de futebol do Conselho de Administração. Houve também cansaço. Entendi suas razões. Tem muitas coisas. Agora eu assumo essa responsabilidade (negociações), como fiz em outras ocasiões. Estou acostumado. Quero fazer isso porque já fiz cinco anos atrás, quando Sandro Rosell era presidente. Sei como é o mercado, é algo de que gosto.

Volta de Víctor Valdés

Falei com Valdés há alguns dias e ele me disse: “Presi, não é hora de voltar para casa?” Eu disse a ele para me dar alguns dias para pensar em como poderíamos integrá-lo a nossa estrutura técnica. Será feita uma proposta nos próximos dias.