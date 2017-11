O presidente do Grêmio foi até a sede da Conmebol para protestar contra a arbitragem da decisão da Copa Libertadores

Nessa sexta-feira, um novo capítulo foi aberto na polêmica envolvendo o suposto favorecimento ao Lanús da Argentina contra o Grêmio no primeiro jogo da final da Copa Libertadores da América, disputada na Arena na última quarta-feira. O Tricolor (que venceu o duelo em casa por 1 a 0 e depende de um empate no segundo jogo para levantar a taça) enviou representantes até a sede da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), no Paraguai, a fim de apresentar um protesto formal contra a arbitragem da decisão do torneio continental.

A comitiva, integrada pelo presidente do clube, Romildo Bolzan Jr., e pelo gerente-executivo André Zanotta, participou de uma reunião em Assunción, à tarde. Na pauta, a indignação do Mosqueteiro gaúcho contra um pênalti que teria sido cometido sobre o centroavante Jael mas não assinalado pelo juiz (mesmo com a disponibilidade do árbitro de vídeo), bem como a aplicação do cartão amarelo que tirou o zagueiro Walter Kannemann da finalíssima e a escalação de um argentino como assessor de arbitragem na próxima quarta-feira.

O Grêmio, inclusive, já protocolou junto à Conmebol um pedido de anulação desse cartão. Para embasar o pleito, o departamento jurídico do clube anexou a jurisprudência de casos semelhantes, como um de 2014, quando o San Lorenzo (Argentina) conseguiu reverter a expulsão do zagueiro Romagnoli, convencendo que ele não havia agredido um atacante adversário.

No caso da ressalva ao assessor de arbitragem da segunda partida, o clube do bairro Humaitá salientou em sua reclamatória o fato de ele ser argentino, fato que contraria um dos artigos do próprio regulamento da competição continental, segundo o qual “a comissão de árbitros poderá designar assessores internacionais sempre e quando não tenha a mesma nacionalidade das equipes que disputam a partida”.

As solicitações gremistas não param por aí: Bolzan e Zanotta também pediram que um representante da Fifa (a Federação Internacional de Futebol) acompanhe a movimentação no local da partida – o estádio La Fortaleza, em Lanús, cidade localizada na Grande Buenos Aires.

Em nota oficial publicada no site do clube na tarde dessa sexta-feira, a direção tricolor registrou a iniciativa de questionar a entidade sulamericana do esporte. O comunicado não menciona o resultado do encontro.

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica o ingresso de impugnação no Tribunal de Disciplina da Confederação Sul-Americana de Futebol em relação aos fatos ocorridos na primeira partida da final da Libertadores, no dia 22 de novembro de 2017. Comunica, ainda, o agendamento de reunião em Assunción, no Paraguai, além do envio de um pedido de providências para que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) adote medidas para garantir o equilíbrio da competição e o fair-play“, diz o texto.

Lanús

O Lanús também encaminhou documento à Conmebol, reclamando contra o tratamento que alega ter sido dado aos torcedores argentinos nas ruas e arredores da Arena, no bairro Humaitá, Zona Norte de Porto Alegre, antes, durante a após o jogo, na noite de quarta-feira.

Em reportagem publicada nessa sexta-feira no jornal argentino “Olé”, são relatados diversos incidentes. A lista incluiu ataques a ônibus e de outros carros dos visitantes. “Veículos foram depredados e tiveram vidros quebrados com pedras”, afirma a matéria. Além disso, oito torcedores do Lanús só teriam conseguido ingressar na Arena no final do primeiro tempo e saíram do estádio apenas de madrugada, às 2h.

Brasileirão

Paralelo à Libertadores, o Grêmio entra na reta final do Brasileirão. Vice-líder da competição (que já tem o Corinthians como campeão antecipado), com 61 pontos, o Tricolor gaúcho recebe neste domingo o lanterna Atlético-GO, já rebaixado, pela penúltima rodada. A atividade foi intensa no gramado do centro de treinamentos Luiz Carvalho, na tarde dessa sexta-feira. A primeira parte foi destinada ao aspecto físico, sob a orientação do preparador Rogério Dias.

Na sequência, o grupo foi dividido em três equipes. Enquanto uma aguardava, as outras duas se enfrentavam em campo reduzido, com foco na organização dentro das quatro linhas, além trabalhos específicos de passes, marcação, defesa e o ataque. Os zagueiros Pedro Geromel e Kannemann, o volante Ramiro e os atacantes Lucas Barrios e Luan trabalharam em separado, com uma sessão concluída com corridas leves em torno do gramado.

O lateral Marcelo Oliveira e o volante Maicon também realizaram uma atividade separada, supervisionados pelo departamento de fisioterapia. Neste sábado, o elenco se reapresenta às 10h no estádio, para a finalização dos preparativos para a partida. A primeira parte do trabalho terá portões fechados à imprensa. No domingo que vem, a equipe do técnico Renato Portaluppi enfrenta o Atlético-MG fora de casa, pela rodada final do certame.

