O presidente do Uruguai demitiu o ministro da Defesa, o comandante do Exército e outros líderes

O presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, decidiu na segunda-feira (1º) destituir o ministro da Defesa, Jorge Menéndez, o vice-ministro desta pasta, Daniel Montiel, e os três generais que integravam o Tribunal de Honra do Exército, entre eles o recém-nomeado comandante da força, José Gonzalez.

Gonzalez vinha substituindo, desde 12 de março, o então titular do cargo, Guido Manini Rios, também afastado por Vázquez. O tribunal investigava o assassinato do militante tupamaro Roberto Gomensoro, em 1973, e a desaparecimento de Maria Claudia García de Gelman, nora do poeta argentino Juan Gelman (1930-2014), em 1976.

Vázquez considerou que o tribunal vinha cometendo irregularidades ao acobertar os verdadeiros autores e mandantes de assassinatos e desaparecimentos ocorridos durante o período militar uruguaio (1973-1985) e que enviaria todo o caso para a Justiça civil.

No processo, dois ex-militares, José Nino Gavazzo e Jorge Silveira, são acusados. Apesar de Gavazzo ter admitido que havia jogado em um rio o corpo de Gomensoro, o tribunal concluiu que seus atos não indicavam um delito.

Segundo o jornal “El Observador”, o presidente uruguaio teria ficado muito chateado por não ter sido avisado da confissão de Gavazzo, incluída nas atas do Tribunal de Honra. A assinatura de Vázquez aparece na homologação da decisão da corte ao lado da do vice-ministro da Defesa, Daniel Montiel, que assumia a pasta interinamente enquanto Menéndez estava de licença médica.

A confissão também demonstrou que, por três anos, os militares que participaram do assassinato nada fizeram para impedir que outro militar, o coronel Juan Carlos Gómez, fosse à prisão pela morte de Gomensoro, mesmo sabendo que Gómez era inocente.

Vázquez, que teve familiares presos durante o regime, sempre defendeu o fim da Lei de Anistia. Porém, mesmo sem conseguir derrubá-la, tem estimulado a Justiça a realizar julgamentos baseados em leis do direito internacional que determinam que crimes de lesa humanidade não prescrevem e que crimes de desaparição são delitos continuados.

Desde então, o Uruguai tem realizado julgamentos de militares e civis que participaram da repressão, algo que tem respaldo popular e fez parte da plataforma eleitoral de Vázquez em suas duas eleições.

Dirigentes da Frente Ampla, coalizão da qual faz parte o partido socialista, de Vázquez, protestaram durante o fim de semana, pedindo a renúncia de González.

