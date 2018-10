O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai trabalhar com Bolsonaro nas áreas do comércio e das Forças Armadas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (29) que vai trabalhar com o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, nas áreas do comércio e das Forças Armadas. Candidato do PSL derrotou Fernando Haddad (PT) no segundo turno, com 55% dos votos.

“Tive uma ótima conversa com o recém-eleito presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que venceu a disputa com uma diferença substancial. Concordamos que o Brasil e os Estados Unidos trabalharão juntos no comércio, Forças Armadas e tudo mais!”, afirmou no Twitter.

Trump declarou ainda que parabenizou Bolsonaro pela vitória e os dois tiveram uma “excelente” conversa telefônica. A vitória de Bolsonaro interrompe um ciclo de vitórias do PT, iniciada em 2002. Aos 63 anos, capitão reformado do Exército, deputado federal desde 1991 e dono de uma extensa lista de declarações polêmicas, Jair Bolsonaro obteve o mandato para a presidência de 2019 a 2022. Após a confirmação da vitória de Bolsonaro, vários líderes e governos estrangeiros se manifestaram.

Outras autoridades

O presidente da França, Emmanuel Macron, felicitou Bolsonaro pela vitória. Em comunicado divulgado pelo Palácio do Eliseu, o chefe de estado francês afirmou que espera os dois países mantenham sua associação estratégica baseada em “valores comuns de respeito e de promoção dos princípios democráticos”.

Macron também disse que espera que os países colaborem com relação aos “grandes desafios contemporâneos de nosso planeta, tanto no campo da paz e da segurança internacional como no da diplomacia ambiental e dos compromissos do Acordo de Paris sobre o clima”.

China

A China parabenizou nesta segunda-feira o novo presidente eleito do Brasil. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lu Kang, disse que o governo chinês está disposto a continuar a aprofundar a cooperação bilateral, para beneficiar as populações de ambos os países. “Desenvolver as relações entre a China e o Brasil é, de fato, o amplo consenso de todos os setores em ambos os países”, disse Lu, de acordo com a Reuters.

Bolívia

O presidente da Bolívia, Evo Morales, cumprimentou “o povo irmão do Brasil pela sua participação democrática no segundo turno das eleições presidenciais”, mas evitou parabenizar diretamente o novo presidente brasileiro.

“Cumprimentamos o povo irmão do Brasil pela sua participação democrática no segundo turno das eleições presidenciais, que resultou na eleição de Jair Bolsonaro, a quem estendemos nosso reconhecimento”, tuitou o presidente boliviano. Bolívia e o Brasil são povos irmãos com laços profundos de integração”, afirmou Morales no Twitter.

Argentina

O Ministério das Relações Exteriores afirmou no Twitter que a eleição mostra a “fortaleza das instituições democráticas” do Brasil e que deseja aprofundar as relações entre os dois vizinhos.

Deixe seu comentário: