O presidente executivo da Amazon Jeff Bezos é o homem mais rico do mundo

Com uma fortuna avaliada em 122 bilhões de dólares pela revista Forbes, o presidente executivo da Amazon Jeff Bezos é hoje o homem mais rico do mundo. Nascido em 1964, ele é conhecido por ser excêntrico, implacável nos negócios e fã de ficção científica.

Formado em engenharia elétrica e ciências da computação pela Universidade de Princeton, Bezos trabalhou em Wall Street antes de fundar a Amazon em 1994. No início, só vendia livros pela web. Com o tempo, passou a comercializar qualquer coisa – a ponto de o site ganhar o apelido de “loja de tudo”. Hoje a empresa vale 710 bilhões de dólares – atrás só de Apple, Google e Microsoft.

O faro para negócios também fez Bezos investir em startups como Airbnb e Uber e comprar, em agosto de 2013, o jornal The Washington Post. O investimento fez o veículo se tornar uma empresa de software, em uma virada que lhe rendeu o título de uma das mais inovadoras do mundo, segundo a revista Fast Company.

Relógio subterrâneo

Bezos anunciou na semana passada o início do processo de instalação de um enorme relógio subterrâneo, situado no interior da cordilheira Sierra Diablo, a oeste do Texas, nos Estados Unidos, com o qual procura medir a passagem do tempo durante os próximos 10 mil anos, segundo informações da agência de notícias Efe.

O relógio mede 150 metros de altura e funciona graças aos ciclos térmicos da Terra, segundo publicou o magnata no Twitter.

Esta obra de engenharia está em construção há 30 anos e está programada para soar uma vez por ano, para que seus ponteiros girem totalmente uma vez a cada século e o cuco saia do seu interior a cada milênio. Além disso, o relógio gerará uma sequência de badalos diferentes a cada dia durante todo esse tempo.

“Este é um relógio especial, projetado para se transformar em um símbolo, um ícone para o pensamento em longo prazo”, escreveu Bezos no site do projeto.

O executivo da Amazon explicou que a ideia original pertence a Danny Hillis, que começou a aventura em 1989 e a quem esteve ajudando pessoalmente durante os últimos seis anos.

Segundo os autores, o processo de construção do relógio supôs “um grande desafio”, já que “uma simples visita” representa várias horas de trajeto em automóvel do aeroporto mais próximo, que fica em San Antonio, para depois atravessar um caminho “acidentado” que se eleva por 600 metros sobre o fundo do vale.

A montanha também terá cinco salas que lembrarão o primeiro ano do projeto, assim como os 10 anos, os 100 anos, os mil anos e os 10 mil anos do mesmo.

Na câmara do primeiro ano, além dos planetas do Sistema Solar e da Lua, serão incluídas as sondas interplanetárias lançadas durante o século XX.

“Não estamos planejando criar as outras câmaras de aniversário, e as deixaremos para as gerações futuras”, comentou Bezos.

