Por Redação O Sul * | 25 de novembro de 2019

Corinthians tem mostrado em interesse na contratação do camisa 7 Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Enquanto se recupera de uma lesão no departamento médico do Grêmio, Luan vem sendo pauta no mercado de transferências. O Corinthians voltou a demonstrar interesse pelo atacante e uma negociação pode ocorrer futuramente. Contudo, a direção gremista já tomou posição e afirmou que negociações só serão tratadas após o clube garantir a vaga direta na Copa Libertadores da América de 2020.

Após a vitória sobre o Palmeiras, neste domingo, que culminou na conquista da vaga à fase da pré-Libertadores, Renato Portaluppi foi questionado sobre a situação do camisa 7. O treinador, que chegou a afastar o atacante para um período de recuperação física, falou sobre as lesões que atrapalharam o rendimento e destacou ainda a importância de Luan para o elenco.

“Estávamos recuperando o Luan, ele não vinha em uma fase muito boa por conta de lesões e recuperou a parte física, vinha jogando bem. Mas infelizmente teve outra lesão séria, e faz um bom tempo que está no departamento médico. Acredito que nesse ano, ele não jogue mais. Ele é importante no grupo do Grêmio, é um jogador importante para o clube. Se me perguntam sobre trocas, nessa altura, em todos os lugares e clubes se começa a falar em um monte de coisas, de vendas, de trocas. Meu pensamento é colocar o Grêmio no G4, apenas essa é minha preocupação. Não é hora para falar de trocas, compras. É hora de continuar concentrado no objetivo”, afirmou o técnico gremista.

O mesmo discurso foi repercutido na fala do vice de futebol do clube Duda Kroeff: “Quando tivermos garantido na fase de grupos, aí vamos falar sobre a renovação do grupo”.

Com o futuro ainda em aberto, Luan já demonstrou o desejo em seguir em Porto Alegre. Conforme informação da Rádio Grenal, o atleta estaria disposto a reduzir o salário para garantir a ampliação do vínculo.

Novamente no alvo do Timão, o jogador de 26 anos já esteve no radar, ainda na janela do meio do ano, de times como o Atalanta, da Itália, que desistiu da contratação, além de ser sondado pelo holandês PSV e o alemão Frankfurt.

Eleito o melhor jogador da América em 2017, o atacante ainda busca retomar o bom desempenho, após ter a temporada atrapalhada por problemas físicos. Ainda em abril deste ano, Luan passou tempo afastado do time para se recuperar a força física em virtude da fascite plantar. No ano, são 36 jogos e 9 gols marcados e uma nova lesão recente. Antes da decisão das semifinais da Copa Libertadores, contra o Flamengo, o jogador sofreu uma fissura por estresse por no segundo metatarso do pé direto e não deve mais entrar em campo neste restante de temporada.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

