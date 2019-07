A expectativa para a estreia do novo Rei Leão é grande, e para aumentar a ansiedade dos fãs, a cantora Beyoncé lançou o clipe de “Spirit”. A música faz parte da trilha sonora do novo filme e é possível ver a participação de Blue Ivy, primeira filha da cantora com o seu marido Jay Z. Na produção, cenas de Beyoncé dançando se misturam a passagens do filme, feitas com a tecnologia avançada de realismo. O Rei Leão estreia em 18 de julho e já ta dando o que falar!

Confira o clipe

