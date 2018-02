O Teatro de Caixa tem temporada inédita em Porto Alegre

Depois de seis anos na estrada, o pequeno espetáculo de Teatro de Figuras realiza uma temporada continuada e inédita em Porto Alegre. Serão oito apresentações entre os dias 18 e 25 de fevereiro, sendo de 20 a 24 na Casa de Cultura Mario Quintana.

O Teatro de Caixa mistura as linguagens do teatro lambe-lambe ao toy theatre, conduz a plateia pelos espaços do teatro, põe cinco pessoas a ouvir uma história em fones de ouvido e outras tantas a assistir tudo isso.

A performance instiga e coloca o espectador em cena, constrói uma armadilha dramatúrgica e no fim insere o público nas aventuras do contador de histórias Valentin. Adaptado do conto Os Músicos de Bremen, dos Irmãos Grimm, o espetáculo acontece a partir da manipulação de figuras dentro de uma caixa que, ora parece uma máquina, ora parece um antigo brinquedo.

Desde a estreia em 2011, a performance participa de diversos festivais pelo Brasil e também integra projetos de caráter internacional.

Programação:

Dia 18/02 (domingo) | 12h às 13h30 | Brique da Redenção (Rua José Bonifácio – próximo à Travessa da Paz – Área dos Antiquários);

Dia 19/02 (segunda-feira) | 18h às 19h30 | Praça do Aeromóvel (Orla do Guaíba);

Dia 20/02 (terça-feira) | 18h às 19h30 | Jardim Lutzemberger (5º andar da Casa de Cultura Mario Quintana);

Dias 21, 22, 23 e 24/02 (quarta a sábado) | 18h às 19h30 | Travessa dos Cataventos da Casa de Cultura Mário Quintana;

Dia 25/02 (domingo) | 12h às 13h30 | Brique da Redenção (Rua José Bonifácio – próximo à Travessa da Paz – Área dos Antiquários).

