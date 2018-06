O técnico da Croácia cortou o atacante que se recusou a entrar em campo no Mundial

Diversos jornais croatas, entre eles o “24sata” e o “Sportske Novosti’, publicaram na manhã desta segunda-feira (18) que o atacante Nikola Kalinic foi expulso da concentração da seleção do país na Rússia por ter se recusado a entrar em campo na vitória contra a Nigéria por 2 a 0, no último sábado (16), pela 1ª rodada do Mundial.

Os jornais da Croácia dizem que o jogador já deixou o hotel croata na manhã desta segunda-feira. A informação foi confirmada em entrevista do técnico Zlatko Dalic.

Kalinic iria entrar em campo quando faltavam cinco minutos para o término da partida de estreia da Croácia, mas recusou, de acordo com a imprensa croata. Após o jogo, o técnico Dalic disse que a seleção deixava o campo sem lesionados, mas com um problema, sem ser específico.

Kalinic tem 30 anos e jogou a última temporada no Milan, da Itália, emprestado pela Fiorentina. Segundo a imprensa espanhola, o Sevilla tem interesse em sua contratação.

Após vencer a Nigéria, a Croácia volta a campo pelo Grupo D nesta quinta-feira (21), contra a Argentina. A seleção ainda enfrenta a Islândia pelo Grupo D no encerramento da primeira fase.

