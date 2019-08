O tenor Plácido Domingo é acusado de assédio sexual por nove mulheres

O tenor espanhol Plácido Domingo, um dos nomes mais conhecidos da ópera, foi acusado de assédio sexual por nove mulheres. As denúncias foram feitas à Associated Press.

De acordo com a agência de notícias, os casos teriam começado ainda na década de 1980. O músico de 78 anos é acusado de pressionar várias mulheres em companhias de ópera para que tivessem relações sexuais com ele.

Uma das mulheres disse que o maestro chegou a pôr a mão dentro de sua saia e outras três revelaram que ele forçou beijos. O assédio aconteceria em camarins, quartos de hotel e até em almoços profissionais.

“Alguém tentando segurar sua mão durante um almoço de negócios é estranho. Pôr a mão no seu joelho durante isso, também. Ele estava sempre tocando você de alguma forma e sempre tentando beijar”, revelou uma das mulheres de forma anônima, por medo de represália caso seu nome fosse divulgado.

A mezzo-soprano Patricia Wulf, que atuou com o músico na Ópera de Washington, foi a única mulher que permitiu que seu nome fosse revelado. “Toda vez que eu saía do palco, ele ficava nos bastidores esperando. Uma vez, ele veio até mim, o mais perto que podia, pôs o rosto na minha cara e disse: ‘Você precisa ir para casa hoje à noite?'”, relatou.

A reportagem também conversou com outros cantores, dançarinos, músicos, integrantes da equipe nos bastidores e um administrador que disseram ter presenciado comportamento sexual inapropriado por parte do cantor lírico.

Plácido Domingo negou as acusações. Para ele, as alegações “são profundamente perturbadoras e imprecisas”. “É doloroso ouvir que eu posso ter incomodado ou deixar alguém desconfortável. Eu acreditava que todas as minhas interações e relacionamentos eram sempre bem-vindos e consensuais”, disse em um comunicado.

Patricia Wulff

Patricia Wulff é a única das acusadoras que decidiu sair do anonimato. Seu relato é similar aos de todas as vítimas de Domingo. Ele demonstra um interesse extraordinário pelas carreiras das cantoras para depois convidá-las para um almoço, uma bebida ou até um encontro em seu quarto de hotel.

A empolgação incluiu ainda telefonemas tarde da noite. As cantoras e dançarinas que ousam recusar o avanço do tenor e maestro são punidas com um exílio do mundo erudito. Duas delas afirmaram que fizeram sexo com Domingo porque tinham medo de serem prejudicadas.

Uma conta que o espanhol chegou a jogar dez dólares na cama após o ato sexual dizendo que o dinheiro era para ela “pagar o estacionamento do hotel”. Embora nenhuma tenha provas concretas do abuso – fotos, mensagens, telefonemas etc –, a história dos comportamentos abusivos de Domingo tem sido confirmada por outras pessoas que trabalharam com o maestro.

Deixe seu comentário: