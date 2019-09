O tenor e regente espanhol Plácido Domingo abandona a ópera “Macbeth” por causa das acusações de assédio

O tenor e regente espanhol Plácido Domingo deixou a produção da ópera “Macbeth” às vésperas de sua estreia – a noite de abertura estava marcada para esta quarta-feira (25). A demissão aparentemente voluntária é, na verdade, um reflexo da pressão que o Metropolitan Opera, que sediaria o espetáculo, tem sofrido desde que o maestro foi acusado de assédio sexual no início de agosto.

Em comunicado publicado pelo The New York Times, Domingo relembra que estreou nos palcos da companhia aos 27 anos e que a apresentação em meio a acusações poderia atrapalhar a produção. “Acredito que minha aparição em Macbeth tiraria a atenção do trabalho duro de toda a equipe e dos meus colegas de palco e de bastidores. Por isso, pedi meu afastamento”, diz no texto. Em seguida, ele afirma que não retornará à tradicional casa de ópera. “Estou feliz que, aos 78 anos, eu pude vestir o figurino do personagem nos ensaios, o que considero minha última performance no palco do Met.”

Seguindo a abertura dada pelo movimento Me Too, canal para que vítimas de abusos no passado pudessem contar sua história, oito cantoras e uma dançarina vieram a público fazer denúncias de assédio sexual contra o astro do canto lírico. Os avanços teriam começado na década de 1980. O tenor demonstrava encantamento por artistas iniciantes e as convidava para visitas a seu quarto de hotel. As que resistiam eram ameaçadas de demissão e boicote. Outros relatos somaram-se dede então.

Além de sua saída de Macbeth, Domingo teve récitas canceladas na Orquestra da Filadélfia e na Ópera de São Francisco. A Ópera de Los Angeles, da qual ele é diretor artístico, e a Ópera de Washington, que dirigia na época dos abusos iniciais, prometeram uma apuração rigorosa das acusações.

Assédio

Nove cantoras e uma dançarina disseram que por décadas Domingo faz avanços impróprios para o elenco feminino de suas produções – aquelas que resistem sofrem ameaças de perda de emprego e boicote no universo erudito.

Os depoimentos são aterradores. Se no mundo da ópera Domingo se consagrou como um intérprete vigoroso e um dos maiores vendedores de discos desse gênero – os Três Tenores, projeto ao lado do italiano Luciano Pavarotti e do também espanhol José Carreras é um dos maiores sucessos do mundo lírico em todos os tempos –, fora dos palcos ele perde muito de sua aura simpática.

Uma das acusadoras afirma que ele colocou a mão por dentro de sua saia poucos momentos após um ensaio. Outras dizem que ele tentou beijá-las à força – no camarim, em quartos de hotel e até mesmo durante um almoço.

“Não há nada de estranho em sair para almoçar com alguém. Mas é muito errado quando essa pessoa coloca a mão dela em seu joelho ou tentar roubar um beijo”, disse uma das mulheres que teriam sido assediadas pelo tenor. Outros ex-funcionários e colaboradores do maestro corroboraram as denúncias das acusadoras. Segundo eles, Domingo tratava as mulheres de suas produções com um, digamos, entusiasmo que ia além do protocolo.

