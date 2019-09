O Twitter está concentrado em melhorar a experiência para os seus usuários com a implementação de vários novos recursos

Já faz um tempo que o Twitter está concentrado em otimizar a experiência para seus usuários, com vários recursos novos sendo implementados. É o caso, por exemplo, da nova ferramenta de ocultar as respostas, ou do selo que rotula as respostas de maior destaque com ícones especiais. Nesta segunda (23), a rede social decidiu levar a iniciativa a outro nível, permitindo que os usuários adicionem até cinco listas como linhas de tempo alternativas no aplicativo, fazendo com que deslize rapidamente entre diferentes grupos.

Primeiro, a empresa testou o recurso em junho, mas foi só nesta segunda que o lançou para usuários no iOS. Aparentemente, a novidade está sendo introduzida aos poucos nesses dispositivos. Basicamente, a ideia é que o usuário possa usar as listas como um filtro para seguir um subconjunto de sua linha do tempo, e acompanhar a atividade apenas dos colegas de faculdade, por exemplo, ou até mesmo criar linhas de tempo temáticas, como para acompanhar as atividades de amigos que sejam fãs de determinado artista.

“Linhas de tempo personalizáveis e fáceis de acessar? Estamos pensando em maneiras de fazer isso! Uma ideia que tivemos foi que você pode deslizar para suas listas em casa. Se você estiver no teste, diga-nos o que pensa”, o Twitter escreveu em junho deste ano, enquanto o recurso ainda se encontrava em fase de testes.

As pessoas usam as listas do Twitter como linhas do tempo secundárias há anos — principalmente no TweetDeck, onde listas simultâneas podem ser exibidas em feeds verticais —, mas o novo recurso agora coloca as listas na frente e no centro do aplicativo do Twitter, ao lado da linha do tempo principal. O usuário também pode tornar essas listas privadas ou públicas, e seguir as listas públicas de outros usuários. Além disso, também podem se remover das listas às quais outras pessoas os adicionaram, se e quando assim desejarem.

Ocultar respostas

Desde a última quinta-feira (19), usuários do Twitter nos Estados Unidos e no Japão ganharam o poder de ‘ocultar uma resposta’ recebida na plataforma. Para isso bastam dois cliques: um no botão onde também estão as opções bloquear, silenciar e denunciar e outro na expressão ‘ocultar resposta’.

A função, que já estava disponível no Canadá, busca dar ao tuiteiro o direito de tirar de um eventual papo virtual todos aqueles comentários que ele considera desconexos e/ou ofensivos. Mas já há quem diga que a novidade também pode inflar as odiosas bolhas da internet, aqueles espaços em que as pessoas só conversam com seus iguais.

Em seu site, o Twitter explica detalhamente o funcionamento do novo botão. E é curioso ver como a plataforma se esforçou para não copiar o ‘ocultar’ do Facebook, que também permite esconder comentários. No Twitter, quem tem uma resposta escondida toma conhecimento dessa ação. Ela fica visível. O tuíte sai do fio da conversa (thread) e entra numa nova aba onde ficam reunidas todas as respostas que foram ocultadas pelo perfil.

Essa aba dos ‘ocultados’ é pública. Qualquer um que tiver curiosidade para ver que tipo de respostas uma pessoa está omitindo em seu Twitter pode acessar esse espaço e verificar. A plataforma acredita que esse grau de transparência pode evitar excessos e injustiças.

O sistema também prevê a devolução de uma resposta ao fio da conversa, ou melhor, seu desocultamento. Em linhas gerais, os caminhos a serem seguidos são intuitivos. A experiência do usuário (pelo menos no celular) é agradável. E os resultados obtidos no Canadá, onde o sistema funciona desde julho, têm sido interessantes.

