O último treino do Grêmio indicou três desfalques importantes para o jogo deste domingo contra o Vasco

A última sessão de treinamento do Grêmio, na manhã passada, reforçou as dúvidas da semana: o zagueiro Kannemann, o volante Ramiro e o atacante Luan dificilmente enfrentam o Vasco da Gama na tarde deste domingo. pela décima-terceira das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 17h na Arena.

O trabalho, em meio ao forte calor em Porto Alegre, teve portões fechados à imprensa durante a maior parte do tempo. Quando os repórteres tiveram o acesso liberado, os atletas já participavam do tradicional “rachão recreativo” que costuma anteceder as partidas da equipe.

Sem indicar a escalação, o técnico Renato Portaluppi trabalhou com um time que deve começar o primeiro tempo, contando com os retornos do lateral Léo Moura e do volante Maicon, que não atuaram contra o Atlético-MG na rodada anterior. Tudo indica que os substitutos de Kannemann, Ramiro e Luan sejam Paulo Miranda, Alisson e Jean Pyerre.

A direção do Grêmio projeta um duelo com casa cheia na Arena – já há setores do estádio sem ingressos disponíveis desde a sexta-feira. Uma vitória sobre o Vasco (em décimo-terceiro lugar, com 38 pontos) deixará o Mosqueteiro com o mesmo escore do São Paulo (quarto colocado, com 58 pontos), mas ainda em quinto na tabela por causa da desvantagem nos critérios qualificados.

