Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

Assinatura permitirá investimento de R$ 17,4 milhões em recursos próprios Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre e o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) assinaram, na manhã desta segunda-feira (23), contrato para a construção de uma nova adutora de sucção da EBAT (Estação de Bombeamento de Água Tratada) Ouro Preto, que irá beneficiar 124 mil pessoas.

O investimento será de R$ 17,4 milhões em recursos próprios. A nova adutora faz parte do conjunto de obras que visa ampliar o SAA (Sistema de Abastecimento de Água) São João e tem como objetivo melhorar o abastecimento para os bairros da Zona Norte.

Para realizar as demais obras, o Dmae está concorrendo ao financiamento pelo Programa Avançar Cidades – Saneamento, do Ministério do Desenvolvimento Regional, no valor de R$ 82,7 milhões.

“Optamos por não retirar mais recursos do Dmae para manter o departamento capitalizado e poder investir em melhorias para a população. São escolhas e optamos por melhorar o sistema em vez de colocar os recursos no caixa da prefeitura”, explicou o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

As obras no Sistema de Abastecimento de Água São João devem beneficiar em torno de 525 mil pessoas dos bairros Sarandi, Rubem Berta, Itú-Sabará e Parque Santa Fé. O diretor-geral do Dmae, Darcy Nunes dos Santos, ressaltou que, com a obra, será possível desativar a adutora existente localizada embaixo do corredor de ônibus da Assis Brasil, no trecho entre o viaduto Obirici e o terminal Triângulo, evitando as frequentes manutenções que impactam no abastecimento e no transporte público da região.

Também estiveram presentes na solenidade o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, e o diretor de Gestão Administrativa do Dmae, Ricardo de Oliveira.

Demais obras para o SAA São João:

1. Ampliação da adutora de recalque da EBAT Ouro Preto para os Reservatórios Costa e Silva

2. Ampliação da EBAT Manoel Elias II

3. Implantação da adutora de recalque da EBAT Manoel Elias II para o RES Manoel Elias IV

4. Implantação do Reservatório da Manoel Elias IV

5. Ampliação da adutora de sucção da EBAT Sarandi

6. Ampliação da EBAT Sarandi

7. Ampliação da adutora de recalque da EBAT Sarandi para o RES Ary Tarragô

8. Implantação da EBAT Ary Tarragô

9. Implantação da adutora de recalque da EBAT Ary Tarragô para o RES Manoel Elias III

Histórico

No verão de 2013/2014, o Dmae identificou que os subsistemas que abastecem esses bairros do Extremo Norte da Capital enfrentaram deficiências com elevado consumo em função do crescimento populacional da região.

Foram realizadas medidas operacionais paliativas e estudos para solução definitiva do abastecimento. O resultado do estudo foi incluído no PMSB (Plano Municipal de Saneamento Básico) do Município e contempla um conjunto de dez obras estruturantes que beneficiarão de forma imediata a população.

