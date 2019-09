Oferta de vagas em ensino superior a distância é maior que presencial no Brasil

O Censo da Educação Superior divulgou nesta quinta-feira (19) que a oferta de vagas nos cursos de graduação na modalidade educação a distância (EaD) é maior que a do ensino presencial. Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e do Ministério da Educação (MEC).

O número de cursos EaD cresceu 50% em um ano. Em 2017, eram 2.108 cursos; e em 2018, 3.177. No ano passado, foram ofertadas 7,1 milhões de vagas nos cursos de educação a distância e 6,3 milhões em cursos presenciais. Apesar da maior oferta de vagas em cursos a distância, os cursos presenciais ainda tiveram mais alunos novos matriculados em 2018. Foram 2 milhões de matrículas na modalidade presencial e 1,3 milhão em cursos EaD.

O Inep evidencia que o número de ingressos nos cursos de graduação a distância tem crescido nos últimos anos, dobrando sua participação no total de novos alunos, de 20% em 2008 para 40% em 2018. Nos últimos cinco anos, de acordo com o instituto, os ingressos nos cursos presenciais diminuíram 13%. Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a maior oferta de vagas no ensino a distância em relação ao presencial é uma “tendência nacional e mundial”. “Isso só tende a se consolidar”, destacou o ministro.

