Uma oficial de Justiça grávida de oito meses morreu na quinta-feira (30) após passar mal durante o horário de trabalho no Fórum de Sorocaba (SP). De acordo com Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, responsável pelos primeiros socorros à paciente, o bebê também não resistiu. Segundo testemunhas, Natália Dias Cesco, de 34 anos, teve uma parada cardiorrespiratória no corredor do Fórum.

Deixe seu comentário: