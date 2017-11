Oi expande cobertura 4G para mais 13 cidades da Região Sul

Mais 13 cidades da Região Sul do Brasil receberam no mês de outubro a cobertura 4G da Oi, que permite acesso à internet de alta velocidade. As novas cidades com cobertura 4G da Oi são:

Candelária, Lajeado, Pouso Novo e Tramandaí (RS); Caçador, Mafra, Rio Negrinho, Sao Bento do Sul e Videira (SC); Campo Mourão, Irati, Mandaguari e Pitanga (PR). A companhia já oferecia cobertura 4G em 57 cidades da Região Sul: Alvorada, Bagé, Bento Goncalves, Cachoeirinha, Camaquã, Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Marau, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Uruguaiana e Viamão (RS), Balneário Camboriú, Blumenau, Brusque, Campos Novos, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Curitibanos, Florianópolis, Fraiburgo, Içara, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Palhoça, São José e São Miguel do Oeste (SC), Almirante Tamandaré, Apucarana, Arapongas, Araucária, Campo Largo, Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaguá, Pinhais, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Toledo e Umuarama (PR).

Até o final do ano a Oi pretende dobrar o número de cidades com cobertura 4G chegando a 144 na Região Sul (sendo 48 no Rio Grande do Sul, entre elas Cruz Alta, Erechim, Gramado e Santana do Livramento). Na Região Sul, a Oi conta com aproximadamente 4 milhões de clientes na telefonia móvel.

“Essa expansão da cobertura 4G na Região Sul levará aos usuários da Oi ainda mais capacidade e robustez para acomodar de maneira sustentável todo o crescente consumo de dados, em sua grande maioria proveniente da nossa rede móvel, previsto para os próximos anos. A estratégia da companhia prevê o aumento de nossa participação no segmento de dados, principalmente no mercado corporativo. Nesse sentido, essa expansão é um passo importante para que a companhia possa atender ao mercado com um serviço de qualidade”, afirma Giovani da Silva, diretor de Varejo da Regional Sul.

A Oi investiu R$ 479 milhões na Região Sul de janeiro a setembro de 2017, o que representa um aumento de 15% em relação a igual período de 2016. A operadora está priorizando investimentos em suas redes de telecomunicações como uma das estratégias do plano de transformação operacional da companhia para melhoria da qualidade do serviço aos clientes em todas as regiões. No mesmo período foram implantados 53 novos sites de telefonia móvel e outros 271 foram ampliados ou modernizados. Sites são locais onde ficam as antenas que realizam a transmissão do sinal do serviço móvel.

