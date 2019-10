Oktoberfest em Igrejinha inicia nesta sexta-feira com show da Anitta; confira a programação completa

A 32ª edição da Oktoberfest de Igrejinha inicia neste próximo final de semana, no Parque de Eventos Almiro Grings. A comitiva da festa esteve presente na Rede Pampa de Comunicação nesta terça-feira (15) para divulgar o evento. A abertura do Parque, nesta sexta-feira (18), contará com show da Anitta. Além disso, a programação da festa está repleta de atrações que acontecem até o dia 27 de outubro com muita cultura e comida típica alemã.

“Nós estamos muito ansiosos. É um ano de muito trabalho, com mais de três mil voluntários que fazem essa festa acontecer. Estamos com o coração batendo forte e a partir de sexta-feira estamos esperando todos vocês na Oktoberfest Igrejinha!”, disse o presidente da Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (AMIFEST), Zequiel Stein.

Até o dia 15 de outubro, os ingressos para participar do evento têm descontos: variam entre R$ 15,00 e R$ 38,00 conforme o dia e a atração da festa. A expectativa é que mais de 200 mil pessoas prestigiem a festa em Igrejinha. Veja a programação completa no site.