Óleo chega a Morro de São Paulo, o terceiro maior destino turístico da Bahia

Um dos principais destinos turísticos da Bahia, a praia de Morro de São Paulo, no município de Cairu ( a 176 quilômetros de Salvador), foi atingida por grandes manchas de óleo na madrugada desta terça-feira (22).

As manchas, parte delas com cerca de 50 centímetros de extensão, começaram a chegar à faixa de areia por volta de 2h, atingindo principalmente a segunda e a terceira praias. Equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e da Secretaria Especial do Morro, além de voluntários, trabalham na remoção do óleo.

A praia de Morro de São Paulo é o terceiro destino mais procurado da Bahia, perdendo apenas para Salvador e Porto Seguro. Com cerca de 10 mil habitantes, a vila chega a receber 400 mil turistas durante a alta temporada, entre novembro e março.

Além de Morro de São Paulo, o óleo atingiu outras duas praias do município de Cairu, que é um arquipélago formado por 26 ilhas.