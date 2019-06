Onda de frio mais intensa do ano chega na primeira semana de julho

O último dia de junho terminou chuvoso em todo o estado. Depois de uma onda de calor, que chegou a 30°C em Porto Alegre, julho vem aí e trará frio já na primeira semana. Chuva forte, ventania e geada são esperados em áreas do estado entre segunda (1°) e a quinta (3). Se preparem! Será a onda de frio mais intensa do ano até agora, com potencial para provocar temperatura abaixo de 0°C e geada ampla.

Regiões Metropolitana, Noroeste, Planalto, Serra e Litoral Norte ainda terão muita chuva na segunda. A chuva vai parar na fronteira com o Uruguai, onde esfriará muito. A temperatura sofrerá queda mais intensa a partir da virada de segunda para terça-feira (2), dia em que a mínima vai bater os 9ºC na capital. A partir de terça, a queda será gradativa em todo estado. Com destaque para sexta-feira (5), quando Porto Alegre deverá enfrentar mínima de 4ºC. O frio intenso começará a dar trégua somente a partir de sábado (6). A frente fria seguinte está prevista para chegar por volta dos dias 18 ou 19 de julho.

No geral, julho terá temperaturas máximas variando pouco acima das médias padrão, que são entre 18ºC e 21ºC, nas regiões Oeste e Leste. No Sul e na Serra, as máximas aumentam um pouco além dos 15ºC a 18ºC habituais.

