ONG oferece 140 vagas no Vida

A ONG Associação Filhos Nascidos do Coração está com inscrições abertas para sete cursos gratuitos com certificação, em abril, no Vida Centro Humanístico, em Porto Alegre. As capacitações com carga horária de três horas são realizadas sempre das 14h às 17h. É necessário apresentar Carteira de Identidade na aula. Inscrições e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3365-7123.

Deixe seu comentário: