Um motorista da cidade de Norwich, na Inglaterra, foi suspenso por se negar a dirigir um ônibus com o letreiro com as cores do arco-íris. A modificação foi feita para celebrar a semana do Orgulho Gay. Os passageiros foram deixados no ônibus pelo motorista. Ao sair, ele disse que iria trocar de ônibus porque o veículo em que eles estavam “promove a homossexualidade e ele se recusaria a guiá-lo”.

