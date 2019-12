Polícia Ônibus de excursão que ia para o Paraguai é assaltado no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

O crime ocorreu na BR-158, em Pejuçara Foto: Divulgação O crime ocorreu no bairro Sarandi. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um ônibus de excursão com mais de 20 passageiros, que havia partido de Bagé com destino ao Paraguai, foi assaltado por dois ladrões, no fim da tarde de domingo (15), na BR-158, em Pejuçara, no Planalto Médio.

Segundo relato do motorista, o ônibus parou em um posto de combustíveis em Cruz Alta, onde pegou dois passageiros. Durante a viagem, ao passar o trevo de Pejuçara, esses dois homens anunciaram o assalto.

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), os passageiros informaram que os bandidos estavam armados com pistola e revólver e deram um tiro no teto do veículo. Foram roubados celulares, dinheiro e pertences das vítimas.

Os assaltantes fugiram em um Ford Del Rey azul que os aguardava na rodovia. A PRF procura os criminosos. Ninguém ficou ferido.

