Ônibus de Porto Alegre já podem ser monitorados em tempo real

Os usuários de ônibus de Porto Alegre passam a contar, a partir desta quarta-feira (14), com sistema de GPS em 100% da frota. Agora, através do aplicativo Tri Transporte Integrado, é possível monitorar informações sobre horário e trajeto do ônibus em tempo real, e quais linhas param no local desejado, além de características do veículo, como, por exemplo, se possui acessibilidade ou ar-condicionado.

A tecnologia que está sendo utilizada no GPS foi desenvolvida pelas empresas Prodata e Cittati, e a gestão de todo o processo fica a cargo da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Atualmente, o sistema de transporte coletivo da Capital conta com 12 empresas, 420 linhas, mais de 6 mil paradas e cerca de 1.600 ônibus que transportam, diariamente, 677 mil passageiros.

De acordo com a Prefeitura de Porto Alegre, foi preciso mais de um ano de trabalho para que todo o sistema estivesse funcionando plenamente na capital.

Histórico

• A prefeitura publicou, no dia 22 de setembro de 2017, o decreto que estipulava 31 de dezembro de 2018 como data limite para a implantação do sistema de GPS;

• Após assinatura do decreto, a prefeitura concedeu 60 dias para empresas de ônibus começarem a instalar o GPS na frota;

• Em fevereiro de 2017, a Linha T12 começou a operar com GPS, em projeto piloto;

• No início de 2019, cerca de 80% dos ônibus da Capital já estavam com seus GPS instalados pela ATP;

• Em maio de 2019, a EPTC assinou um termo com a Carris e a ATP para disponibilizar, ainda no terceiro trimestre de 2019, a instalação dos GPS em toda a frota;

• Em 14 de agosto de 2019, ocorre o lançamento do GPS em 100% da frota de ônibus de Porto Alegre.;

Para baixar o aplicativo no sistema Android clique aqui. Para baixar o aplicativo no sistema iOS clique aqui.

