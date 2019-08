Ônibus do Projeto Fique Sabendo oferece testes de HIV, sífilis e hepatites B e C na capital

O ônibus do projeto Fique Sabendo vai circular no mês de agosto nas ruas de Porto Alegre, levando informações e orientações para as pessoas relacionadas a doenças sexualmente transmissíveis. A atividade é promovida pela Secretaria de Saúde (SMS), e contará com auxilio de servidores para distribuir itens de prevenção. Além disso, vão ser oferecidos teste rápidos e gratuitos de HIV, sífilis e hepatites B e C. O resultado dos teste levam em média 30 minutos.

Nesta terça-feira (20), a unidade móvel estará na avenida Loureiro da Silva, 445, sede do Ministério da Fazenda, das 9h até às 12h. Já na sexta (23), ela vai estar no Hospital Restinga Extremo-Sul, das 9h às 15h, na Estrada João Antônio da Silveira, 3700. E no sábado (24), o ônibus estaciona na orla do Guaíba, das 14h às 19h, durante o Seminário do Orçamento Participativo. Os interessados devem procurar um desses três lugares para realizar os exames.

Quem pode fazer os testes?

Crianças de até 12 anos podem ser testadas, desde que estejam acompanhadas de um responsável. A partir dessa idade, o indivíduo precisa apenas apresentar um documento de identidade. O veículo possui estrutura para receber pessoas com necessidades especiais.

O projeto Fique Sabendo

O intuito do projeto é auxiliar as pessoas a se prevenir contra as infecções sexualmente transmissíveis. Assim como, para aquelas que forem portadoras da doença, visa incentivar que busquem por tratamentos e continuem com a medicação antirretroviral.

