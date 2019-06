O Escritório de Direitos Humanos da ONU pediu, nesta terça-feira (18), que seja feita uma investigação independente sobre a morte do ex-presidente do Egito Mohamed Morsi, que faleceu na segunda-feira (17). Segundo a declaração, todos os aspectos do tratamento dado a Morsi durante o tempo em que esteve preso devem ser levados em conta, diz a Reuters.

